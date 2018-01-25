Правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с угледобывающими предприятиями

Соглашение регламентирует базисные принципы и условия сотрудничества в производственной, социальной и экономической сферах.

Трехстороннее Соглашение о сотрудничестве заключено между Правительством Новосибирской области и угледобывающими предприятиями региона — АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главной целью Соглашения является долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по развитию угледобывающей отрасли, экономической и социальной сферы Новосибирской области в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона на период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области. Соглашение содержит обязательства сторон по ключевым вопросам социально-экономической политики, включая реализацию природоохранных программ, создание безопасных условий труда, обеспечение занятости населения и социальной защиты работников.

Свои подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор АО «Сибантрацит» Анастасия Попрыгаева и генеральный директор ООО «Разрез Восточный» Максим Подмиглазов.

— Отрадно, что за последние несколько лет в Новосибирской области появилось не просто несколько крупных предприятий, а целая угледобывающая отрасль, которая в 2017 году во многом обеспечила значительный рост производства в индустриальном комплексе региона. Инвестирование в данную отрасль вносит существенный вклад в экономическое развитие всей Новосибирской области, — отметил врио губернатора Андрей Травников.

По словам Анастасии Попрыгаевой, подписанное Соглашение будет способствовать дальнейшему росту эффективности предприятия, а значит — созданию новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, уплате дополнительных налогов в региональный бюджет.

Соглашение регламентирует базисные принципы и условия сотрудничества в производственной, социальной и экономической сферах. В частности, оно направлено на создание условий для стабильного экономического развития, увеличение налоговые отчисления в бюджеты Новосибирской области, повышение инвестиционной привлекательности региона, создание новых рабочих мест, улучшение социальной обстановки и др.

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