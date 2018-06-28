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Предпринимателей Новосибирска обучают по федеральным программам

  • 28/06/2018
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Программы ориентированы на потенциальных и начинающих бизнесменов.

Городской центр развития предпринимательства мэрии обучает начинающих и уже опытных представителей малого бизнеса по программам, разработанным АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Программа «Азбука предпринимателя» ориентирована на потенциальных и начинающих бизнесменов: их учат разрабатывать бизнес-планы так, чтобы их потом можно было реализовать, начать собственное перспективное дело.

Программа «Школа предпринимательства» нацелена на обучение бизнесменов, уже начавших свое дело и желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Для выявления наиболее приемлемых бизнес-идей корпорацией разработан обучающий модуль: «Генерация бизнес-идей».

Кроме того, в дополнение к программам обучения федеральная корпорация разработала комплект модулей – отдельные издания по различным направлениям предпринимательской деятельности и существующим инструментам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Более детально с программами обучения можно ознакомится на сайте корпорации.

МАУ города Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства», ГУП НОЦРПП активно участвуют в реализации этих обучающих программ. Начинающие и опытные новосибирские бизнесмены могут бесплатно пройти тренинги по этим программам в бизнес-инкубаторах Новосибирска и Кольцово, а также в клубе бизнес-коммуникаций Front Office – в соответствии с графиком тренингов.

График проведения тренингов по программам корпорации МСП в 2018 году:

6 июля 2018 года – тренинг «Генерация бизнес-идей». Место проведения: клуб бизнес-коммуникаций Front Office (ул. Шевченко, 15). Телефон для справок: 227-59-79.

3 августа 2018 года – тренинг «Участие в государственных закупках». Место проведения: бизнес-инкубатор города Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1, корпус 1). Телефон для справок: 227-59-79.

9 августа 2018 года – тренинг «Генерация бизнес-идей». Место проведения: клуб бизнес-коммуникаций Front Office (ул. Шевченко, 15). Телефон для справок: 227-59-71.

10 августа 2018 года – тренинг «Генерация бизнес-идей». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

13 августа – 17 августа 2018 года – тренинг «Азбука предпринимателя». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

17 августа 2018 года – тренинг «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП», Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

20 сентября 2018 года – тренинг «Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое производство». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

24 сентября – 29 сентября 2018 года – тренинг «Азбука предпринимателя». Место проведения: бизнес-инкубатор города Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1, корпус 1). Телефон для справок: 227-59-79.

8 октября – 12 октября 2018 года – тренинг «Школа предпринимательства». Место проведения: бизнес-инкубатор города Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1, корпус 1). Телефон для справок: 227-59-71.

10 октября 2018 года – тренинг «Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое производство». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

25 октября 2018 года – тренинг «Генерация бизнес-идей». Место проведения: клуб бизнес-коммуникаций Front Office (ул. Шевченко, 15). Телефон для справок: 227-59-71.

12 ноября – 16 ноября 2018 года – тренинг «Школа предпринимательства». Место проведения: бизнес-инкубатор города Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1, корпус 1). Телефон для справок: 227-59-79.

17 ноября 2018 года – тренинг «Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое производство». Место проведения: бизнес-инкубатор города Новосибирска (ул. Троллейная, 87/1, корпус 1). Телефон для справок: 227-59-79.

3 декабря – 8 декабря 2018 года – тренинг «Школа предпринимательства». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

8 декабря 2018 года – тренинг «Бизнес-эксперт: портал бизнес-навигатора МСП». Место проведения: бизнес-инкубатор в наукограде Кольцово (р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1). Телефон для справок: 203-46-76.

Фото: официальная группа центра ВКонтакте

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