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Предпринимателей Новосибирска приглашают к участию в бизнес-миссии в г. Казань

  • 24/07/2018

Она пройдет с 19 по 22 августа 2018 года.

Организация межрегиональных деловых миссий – одна из наиболее эффективных мер поддержки, реализуемых региональными институтами развития. Цель бизнес-миссии в г. Казань (Республика Татарстан) — укрепление экономического сотрудничества, увеличение товарооборота и кооперационного взаимодействия между предприятиями Новосибирской области и Республики Татарстан, сообщили в Агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Отмечается, что в рамках визита запланировано проведение ряда бизнес-встреч, посещение предприятий потенциальных партнеров, круглые столы и переговоры по направлениям деятельности организаций участников бизнес-миссии, «Биржа контактов: Развитие хозяйственных связей предприятий Республики Татарстан и Новосибирской области».

Организатор и спонсор мероприятия — структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области. Участники оплачивают проезд туда и обратно, питание и проживание. Организаторы предоставляют бесплатный трансфер в пределах деловой программы внутри г. Казань, PR поддержку и организацию встреч по запросам участников делегации.

По словам руководителя ЦПП Сергея Паршикова, промышленные предприятия г. Новосибирска заинтересованы в расширении рынков сбыта и поиске деловых партнеров на территории Республики Татарстан поскольку экономика Татарстана развивается достаточно динамично, а платежеспособный спрос растет.

Обратиться с заявкой на участие в бизнес-миссии в г. Казань могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области.

Подать заявку на участие можно до 26 июля 2018 года. Контактное лицо: Ольга Александровна Лисиенко, тел. +8-(383) -246-08-47, office@askbda.ru.

Фото: предоставлено агентством ВДА

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