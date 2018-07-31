Предпринимателей приглашают к участию в форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей»

Он пройдет с 21 по 26 августа.

Новосибирские предприниматели примут участие в общегородском форуме «Новосибирск – город безграничных возможностей», который пройдёт 21–26 августа, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии организует три площадки, которые развернутся в рамках предстоящего масштабного мероприятия.

С 20 по 30 августа в ТЦ «Галерея» состоится выставка-продажа товаров социальных предпринимателей и людей с ограниченными возможностями «Доброе дело». Также в течение 10 дней на ярмарке будут организованы мастер-классы (гончарное дело, резьба по дереву, шитье, валяние и другие). Здесь же пройдёт выставка детских картин учащихся общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» (20 экспонатов).

22 августа по адресу: Красный проспект, 50, каб. 230 состоится круглый стол «Социальное предпринимательство и наставничество в современном обществе» с участием руководителя Дирекции по развитию и поддержке социального предпринимательства Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Ирины Павловой и предпринимателей Новосибирска. Модератором мероприятия выступит директор МАУ «Городской центр развития предпринимательства» Михаил Космынин.

Кроме того, продолжается подготовка и набор экспонентов для двухдневной выставки ассистивных технологий на базе «Аптеки № 1» МП «Новосибирская аптечная сеть» по адресу: Красный проспект, 31. Даты проведения уличной выставки – 21–22 августа. В остальное время работы форума экспозиция «Доступная среда» разместится в дополненном формате в здании «Аптеки № 1».

Фото: официальная группа ВКонтакте