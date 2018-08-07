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Businessjump

Предприниматели провели в Сибирском Сбербанке более 15 млн транзакций

  • 07/08/2018
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По сравнению с первым кварталом, во втором количество операций выросло на 14%, сумма — на 8%.

В Сибирском банке ПАО Сбербанк проанализировали транзакционную активность клиентов ММБ в 2018 году. Во втором квартале текущего года предприниматели совершили более 8 046 тысяч операций на общую сумму 1 568 млрд рублей. Для сравнения, в 1 квартале 2018 года клиенты ММБ, обслуживающиеся в Сибирском банке, осуществили 7 015 тысяч платежей на сумму 1 443 млрд рублей. Таким образом, рост составил 14% в количественном и 8% в денежном выражении, констатирует пресс-служба Сибирского Сбербанка.

В банке позитивную динамику связывают, в первую очередь, с растущей предпринимательской активностью, а также с изменениями в линейке услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО) самого банка.

По итогам полугодия, среди территорий Сибирского банка наибольшее количество платежей совершили предприниматели Красноярского края (26%); Новосибирской области (22%), Алтайского края и Республики Алтай (в сумме 22%), Кемеровской области (17%). В денежном выражении также лидирует Красноярский край (776 млрд рублей), Новосибирская область (697 млрд рублей), Кемеровская область (682 млрд рублей), Алтайский край вместе с Республикой Алтай (495 млрд рублей).

Фото пресс-службы банка

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