Предприятиям региона предлагают субсидии

Сроки приема заявок на конкурсный отбор – с 6 по 31 августа 2018 года.

Научно-производственные центры и предприятия медицинской промышленности региона могут получить субсидии из областного бюджета в рамках областной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы». О начале приема заявок на господдержку сообщили в пресс-службе регионального правительства, ссылаясь на минпромторг области.

Субсидии для научно-производственных центров предоставляются на возмещение части затрат на проведение комплекса работ по созданию новых материалов, технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции; на приобретение специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов. Предельная стоимость инновационных проектов в этом году 10 млн рублей.

Для предприятий медицинской промышленности субсидии предоставляются на возмещение части затрат на проведение доклинических (в том числе технических и/или токсикологических) и/или клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий; на разработку и производство образцов продукции медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий, готовых к обязательным видам испытаний.

Сроки приема заявок на конкурсный отбор по обоим направлениям – с 6 по 31 августа 2018 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 502.

Подробная информация о конкурсных отборах на получение субсидий из областного бюджета представлена на официальном сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela