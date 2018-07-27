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При испытаниях тепловых сетей в зоне ТЭЦ-2 обнаружено 30 дефектов

  • 27/07/2018
SGK1

После гидравлических испытаний энергетики СГК приступят к ремонтно-восстановительным работам.

Энергетики Сибирской генерирующей компании за четыре дня гидравлических испытаний теплосетей на правом берегу в зоне ТЭЦ-2 обнаружили 30 повреждений на магистральных и распределительных сетях, сообщили в пресс-службе СГК.

— Из 30 дефектов, обнаруженных по итогам первой недели, 16 произошли на магистральных трубопроводах, 14 – на квартальных, — уточнили в компании.

Испытания проходят в штатном режиме. В настоящее время от горячего водоснабжения отключен 621 объект, в том числе 287 многоквартирных домов.

В компании рассказали. что после гидравлических испытаний, которые продолжатся до 29 июля, энергетики СГК приступят к ремонтно-восстановительным работам.

Следующий этап опрессовок в зоне ТЭЦ-2 по левому берегу (часть Ленинского района – от р. Обь до ул. Римского-Корсакова) стартует 30 июля.

Энергетики просят горожан соблюдать осторожность на улицах вблизи теплотрасс, следить за детьми и не оставлять их без присмотра. При обнаружении выхода воды на поверхность в ходе реализации мероприятий звонить по телефонам:

051 – единая диспетчерская служба мэрии

289-01-47 – начальник смены филиала «Тепловые сети»

223-17-44 – диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

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