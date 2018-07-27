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Принят закон о новых обязанностях нотариусов

  • 27/07/2018
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Он повысит стабильность гражданского оборота и уровень защищенности граждан, а также сделает нотариальные процедуры более удобными для граждан.

Государственная Дума на заседании в четверг, 26 июля, одобрила в окончательном чтении изменения в «Основы законодательства РФ о нотариате» и в Закон «О государственной регистрации недвижимости», уточняющие требования к удостоверению нотариусом документов, о порядке направления документов в Росреестр; требования к обеспечению функционирования нотариальных контор, информирования граждан и организаций о месте нахождения и режиме работы контор; стандартах оформления сайта нотариуса; формы удостоверения, подтверждающего статус нотариуса и т. д.

Закон закрепляет за нотариусами новую обязанность.

Теперь нотариус будет обязан после удостоверения им сделки с недвижимостью, незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня, направить в электронном виде заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в Росреестр.

Аналогичная обязанность возникает у нотариусов после выдачи свидетельства о праве на наследство, и о праве пережившего супруга.

В случае невозможности направить заявление в электронной форме по независящим от нотариуса причинам, он обязан предоставить в регистрирующий орган документы на бумажном носителе не позднее двух рабочих дней. При этом если стороны удостоверяемого договора захотят подать заявление на госрегистрацию самостоятельно, они могут отказаться от подачи документов нотариусом.

— На практике это означает, что гражданам не нужно будет лично обращаться в МФЦ для подачи документов в Росреестр на регистрацию прав на недвижимость, либо пользоваться услугами различных «серых» посредников, которые предлагают «ускорить» регистрацию. В случае если документы были направлены нотариусом в электронном виде, Росреестр в течение одного рабочего дня регистрирует право собственности. Таким образом, повышается скорость совершения сделки и удобство для граждан, т. к. нотариус оказывает эту услугу в режиме «одного окна», — пояснил суть изменений председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Эта новелла, по словам парламентария, повышает уровень защищенности и стабильности гражданского оборота в сфере недвижимости.

— Более того, эта услуга – подача документов на регистрацию прав на недвижимость, становится бесплатной для граждан. Согласно закону, она перестает быть самостоятельным нотариальным действием и входит в состав общего нотариального действия по удостоверению сделки, — уточнил председатель комитета.

Кроме того, принятым законом вносятся изменения в статью 22 ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате» в части уточнения перечня услуг, которые входят в понятие «услуги правового и технического характера».

Павел Крашенинников отметил, что указанное уточнение необходимо для полноценного функционирования нотариата, как института правовой системы государства, как гаранта стабильности гражданского оборота. Нотариус в обязательном порядке осуществляет правовую экспертизу удостоверяемых им документов, разъясняет заявителям правовые последствия совершаемого действия, консультирует их, а также несет полную имущественную ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. Оказание таких услуг обеспечивает надежную защиту прав и законных интересов граждан.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

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