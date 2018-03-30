Проблема АПК Новосибирской области — оторванность от рынков сбыта

Региону необходимы особые условия в формировании ценовой политики на сельхозпродукцию в целом.

Зампред комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Глеб Поповцев участвовал в парламентских слушаниях «Совершенствование бюджетной поддержки АПК: федеральный и региональный аспекты», проведённых комитетом Госдумы по аграрным вопросам, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— Основная проблема для нашей области — оторванность от рынков сбыта, — подчеркнул Глеб Поповцев. — Мы практически равноудалены что от южных, что от восточных портов. Поэтому не можем конкурировать с «приморскими» федеральными округами. Южный федеральный округ торгует пшеницей по 11 300 рублей за тонну, у нас цена падает до 5000 рублей. Основная задача, которую я ставил перед собой — донести до федерального центра, что нам необходимы особые условия в формировании ценовой политики на сельхозпродукцию в целом. А именно — это должна быть фиксированная цена, заведомо выше себестоимости. Вторая задача — обратить внимание федерального центра на то, что для Сибири необходимы особые условия именно по подаче вагонов. Нам ещё надо вывести до 500 тысяч тонн зерна. Именно фактическое отсутствие вагонов отчасти и спровоцировало возникшие на сегодня проблемы. Было отражено на слушаниях, что от дисбаланса цен на зерновом рынке наша страна потеряла порядка 120 миллиардов рублей. Из них 2,4 миллиарда — это наши потери. На федеральном уровне это половина от объёма дотаций, которые выделяет государство. Для новосибирской области федеральные дотации — это порядка 4,1 миллиарда рублей, то есть наши выпадающие доходы 2,4 миллиарда — более 50%.