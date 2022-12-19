Продажа лекарств в Новосибирской области резко выросла

По линии Минпромторга Новосибирской ожидается крупная поставка препаратов против гриппа и ОРВИ, спрос на которые на прошлой неделе резко вырос.

— Объём нашей региональной аптечной сети составляет 86 тыс упаковок (—5% к уровню прошлой недели), — сообщает начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг минпромторга Максим Останин. — До четверга — пятницы ожидается поставка 103 тыс упаковок. При этом ситуация требует дополнительного внимания с нашей стороны, в том числе, препаратов для детей. Оптовыми компаниями уже приняты меры по увеличению поставок. Препараты доступны, в том числе, в крупнейшей нашей торговой сети. Муниципальная аптечная сеть, сеть «Магнит» подтверждают спрос, но сложностей у них нет, запасы увеличены, работа идёт в плановом режиме.

По словам чиновника, в настоящее время необходимых для лечения ОРВИ и гриппа антибиотиков нет только в 3% точек аптечных сетей области.

Как поясняют в областном минздраве, рост спроса связан, в первую очередь, с самолечением граждан, в то время, как медучреждения антибиотиками полностью укомплектованы.

— У нас на сегодня самое основное — острая респираторная вирусная инфекция, — сообщает глава минздрава Константин Хальзов. — Случаев перехода на внебольничную пневмонию немного. Основной спрос — на противовирусные и жаропонижающие средства. По антибактериальной терапии достаточное количество запасов во всех медицинских организациях. Средний объём запаса рассчитан на 3-месячный курс.

По информации Минздрава и областного управления Роспотребнадзора, за последнуюю неделю в регионе зарегистрировано 31,2 тыс случаев ОРВИ, 76 случаев гриппа, за последние сутки выявлено 89 новых случаев коронавируса. Количество случаев ОРВИ выше на 20% по сравнению с прошлой неделей. Эпидпорог превышен, в основном, за счёт взрослого населения и за счёт школьников. На больничном в настоящее время находится 992 работника образования (990 – ОРВИ, 2 – ковид). Частично приостановлена деятельность 79 школ и 140 дошкольных организаций. Полностью приостановлена деятельность 4 школ и 3 детсадов. В Новосибирске в детсадах заболевших ОРВИ и гриппом — более 8 тыс детей, частично закрыты 109 дошкольных учреждений, закрыто 239 групп, полностью закрыты корпус детского сада и школа в Советском районе. В школах временно отсутствуют 5,5 тыс человек, частично закрыта 41 школа, 135 классов .

По данным аналитиков DSM Group, в целом по России на минувшей неделе, по сравнению с предыдущей отмечается 6%-ный рост продаж лекарственных средств в упаковках и на 3,7% — в рублях. В сравнении прошлой недели с аналогичным периодом 2021 года рост объёма продаж в упаковках — 3,1%, в рублях — 15,7%. В то же время динамика с начала года по отношению к предыдущему прошлогоднему периоду, наоборот отрицательная — минус 1,3% в упаковках (4,1 млрд. упаковок).

Ранее редакция сообщала о возможном продлении на территории области режима повышенной готовности.