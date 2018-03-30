Проект «FreePark» поможет автомобилистам найти парковку

В планах разработчика проекта уже в этом году выпустить мобильное приложение и развернуть сервис в центральной части города.

Роман Кусков – разработчик проекта «FreePark». Это онлайн-сервис, пользу которого способны оценить автомобилисты. Он позволяет производить автоматический поиск свободного парковочного места в заданной точке города. Водитель с помощью мобильного приложения может выбрать желаемую точку на карте и найти парковку для своего автомобиля. При движении до парковки система отслеживает занятость выбранного места, и при необходимости находит другое, прокладывая новый маршрут, рассказали в пресс-службе Академпарка.

Роман — выпускник физического факультета НГУ, имеет солидный опыт разработки программных продуктов. Идея создания подобного сервиса возникла у Романа в 2015 году, а в 2016 был реализован ранний прототип детектора запаркованных автомобилей на фотографиях реальных парковок. Прототип доказал принципиальную реализуемость идеи, и в 2017 году на нескольких парковках города был реализован полноценный демонстрационный прототип на основе нейросетей с подключением камерам наблюдения. В планах Романа — уже в этом году выпустить мобильное приложение и развернуть сервис в центральной части города. Для того, чтобы довести разработку до стадии рыночного продукта, Роман решил воспользоваться возможностями А:СТАРТ.

— Если честно, я долго размышлял — тратить ли своё время на участие в акселераторе. Сейчас уверенно могу сказать — да, это было правильное решение! Здесь я встретился с экспертами — с теми людьми, с которыми я в другой ситуации, скорее всего, никогда бы не встретился, получил от них оценку моего проекта, его критику, советы по доработке, — рассказал автор проекта.

Как отметил руководитель секции «Информационные технологии» бизнес-ускорителя А:СТАРТ Руслан Пермяков, с технической точки зрения проект Романа интересен тем, что в своей основе опирается на технологии «компьютерного зрения», это очень перспективное направление.

— С точки зрения применения: думаю, никто не будет спорить с тем, что проблема парковки в больших городах — головная боль большинства водителей. А проект «FreePark» призван сделать городскую среду комфортнее для тех, кто за рулём, — продолжил Руслан Пермяков.

По итогам финальной защиты проект «FreePark» вошёл в число победителей весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ и получил рекомендацию к зачислению в бизнес-инкубатор Академпарка.

Генеральными партнёрами проекта А:СТАРТ выступают Правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Новосибирский государственный университет.

Фото: пресс-служба Академпарка