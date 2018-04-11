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Проект планировки Советского района будет изменен

  • 11/04/2018
бор

Жители Нижней Ельцовки выступили с предложением исключить их площадку из состава формируемой территории.

Судьба участка в пойме реки Ельцовка в микрорайоне Нижняя Ельцовка решалась на публичных слушаниях по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Проект документа включает изменения, направленные на приведение правил землепользования и застройки в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и на регулирование видов разрешенного использования, предельных размеров и параметров земельных участков и объектов капитального строительства. Также предлагается внести изменения в карту градостроительного зонирования.

Среди наиболее обсуждаемых вопросов – включение в границы территории комплексного и устойчивого развития площадки, расположенной в Советском районе на ул. Лесосечной общей площадью 24 га (в составе которой земельные участки, находящиеся в собственности РФ, планируемые под комплексную застройку).

Этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе встреч в мэрии и администрации Советского района при подготовке к проведению публичных слушаний. Жители Нижней Ельцовки выступили с предложением исключить их площадку из состава формируемой территории, настаивая на более тщательной проработке экологической составляющей поймы реки Ельцовка. Специалисты департамента строительства и архитектуры мэрии и эксперты публичных слушаний единодушно поддержали это предложение.

Что касается дальнейшей судьбы этой территории, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска Виталий Столбов сообщил, что необходимо выполнить изменение проекта планировки Советского района (куда входит и Нижняя Ельцовка). В рамках этого документа будут рассматриваться не только вопросы транспорта, социальной инфраструктуры, но и экологии.

Фото: pixabay.com, автор- Olga_968

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