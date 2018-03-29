Проект по созданию кормовой добавки вошел в число победителей весенней сессии А:СТАРТ

По итогам финальной защиты автор разработки получил рекомендацию к зачислению в бизнес-инкубатор Академпарка.

Дмитрий Станоженко – автор проекта по созданию кормовой добавки с использованием биологически активных бактерий. Добавка позволяет улучшить обмен веществ, нейтрализует токсины и побочные действия лекарственных веществ, антибиотиков, усиливают противовирусную и противораковую защиту организма животного, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Применение разработки Дмитрия позволит животноводческим предприятиям, птицефабрикам и фермерам отказаться от дорогостоящих кормовых добавок животного происхождения, сократить расход кормов и увеличить продуктивность сельскохозяйственных животных, а также снизить до минимума применение антибактериальных препаратов.

По итогам финальной защиты Дмитрий вошёл в число победителей весенней сессии А:СТАРТ и получил рекомендацию к зачислению в резиденты бизнес-инкубатора Академпарка.

— Что дал мне А:СТАРТ? Прежде всего — уверенность, что выбранная мной тема актуальна для рынка. Ну и конечно — А:СТАРТ даёт бесценные контакты и с опытными экспертами, и с такими же, как я, ребятами – носителями свежих идей. Не исключено, что в будущем у нас с другими участниками программы, с которыми я познакомился, возникнут новые совместные проекты, — отмечает Дмитрий Станоженко.

Как подчеркнула руководитель секции «Био-Нано-Мед» бизнес-ускорителя А:СТАРТ: Мария Галямова, эксперты оценили этот проект как весьма перспективный.

— Мы видим в нём большой потенциал. Продукт может быть востребован животноводческими хозяйствами для повышения эффективности выращивания и содержания животных. Хочу отметить, что Дмитрий уже в бизнесе, уже продвигает свой продукт на рынок. Но нам предстоит ещё глубже прорабатывать проект и в части технологии, и в части стратегии продвижения, — сказала Мария Галямова.

По ее словам, в секции «Био-Нано-Мед» участвовали 23 человека.

— Надо сказать, что ребята прошли очень непростой период «обкатки» своих идей. В процессе работы мы наблюдали динамичную трансформацию: многие участники пришли с одними проектами, с помощью экспертов поняли их недостатки и уязвимые точки, переработали их или даже создали новые проекты прямо на площадке А:СТАРТ. Традиционно мы определяем трёх победителей в нашей секции, но в это раз признали качество ещё одного проекта достойным победы, и у нас – четверо победителей. Теперь им предстоит нелёгкий, но интересный путь к новым успехам в бизнес-инкубаторе Академпарка, — подчеркнула она.

Проекты-победители секции «Био-Нано-Мед» весенней сессии А:СТАРТ:

— Разработка регенерируемой фильтрующей системы LPStop. Система лабораторной очистки различных препаратов от липополисахаридов с помощью аффинных сорбентов, содержащих хвостовые белки бактериофагов.

— Сухая кормовая добавка «probidry». Создание кормовой добавки с использованием биологически активных бактерий.

— Бактогрибин. Разработка и производство комплексного микробиологического препарата контроля численности насекомых вредителей.

— Green Kitchen. Всепогодный модуль выращивания — энергоэффективный способ получить качественную зелень в шаговой доступности в любое время года.

Фото: предоставлено пресс-службой Академпарка