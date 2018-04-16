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Проект строительства четвёртого моста максимально готов по финансированию

  • 16/04/2018
мост

Правительственная комиссия поручила подготовить предложения по финансированию на 2018 год.

Глава региона Андрей Травников в рамках Красноярского экономического форума 13 апреля представил участникам правительственной комиссии проект строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска. Заседание комиссии прошло под председательством заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава области Андрей Травников подчеркнул, что комиссия в очередной раз отметила: проект строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске имеет максимальную готовность по финансированию. В ходе комиссии были даны поручения подготовить предложения по финансированию уже в 2018 году.

— Безусловно, Правительство Российской Федерации будет еще определять сумму, которую возможно выделить в течение исполнения бюджета 2018 года, но такая уверенность уже есть, — отметил Андрей Травников.

Глава области также отметил, что в бюджете Новосибирской области на 2018 год необходимая сумма средств зарезервирована.  Сегодня ведутся работы по определению земельных участков, недвижимости, которые попадают в зону строительства. На некоторых участках были выявлены признаки наличия археологических памятников, поэтому сейчас запускается процедура археологических изысканий, чтобы успеть выполнить работы по сохранению памятников до начала строительства.

— По сути дела, идут подготовительные работы, для того чтобы при открытии полного финансирования стройка темпов своих не теряла, — подчеркнул глава региона Андрей Травников.

Напомним, предполагаемый срок реализации проекта строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через р. Обь в створе улицы Ипподромской города Новосибирска в форме концессии — 25 лет, в том числе 5 лет — строительство, 20 лет — эксплуатация.

В 2017 году состоялся открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения по итогам проведения которого был определен победитель конкурса: «Сибирская концессионная компания».

6 декабря 2017 года с победителем конкурса было заключено концессионное соглашение.

Для практической реализации проекта было создано государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост», к обязанностям которого относится обеспечение подготовки территории, необходимой для строительства, а также осуществление контроля за строительством и эксплуатацией объекта концессионного соглашения.

В настоящее время учреждением уже проведена ревизия всех земельных участков, включенных в проект планировки и межевания территории объекта строительства, а также всех расположенных на них объектов капитального строительства.

Всего на реализацию проекта Новосибирской областью затрачены средства в объеме 841 млн рублей. В 2018 году на эти цели в областном бюджете Новосибирской области предусмотрены средства в объеме 1 млрд рублей.

Общая стоимость проекта составляет около 40,5 млрд руб.

Фото: Юлия Данилова

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