Проект строительства Ледовой арены рассмотрен в рамках общественного обсуждения

Проект предполагает не только строительство самой ледовой арены, но и объекты инфраструктуры.

Общественное обсуждение проекта строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске, объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства прилегающей территории состоялось в правительстве региона в рамках расширенного заседания Совета Общественной палаты Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области – главного архитектора региона Дмитрия Тимонова, проект предполагает не только строительство самой ледовой арены, но и объекты инфраструктуры: строительство станции метрополитена «Спортивная», организацию парковки, строительство новых дорог (5,6 км), реконструкцию дамбы Октябрьского моста (расширение до шести полос) и площади Лыщинского.

Он отметил, что врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников совместно с руководителями и депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области поддержали финансирование мероприятий по подготовке к строительству многофункциональной ледовой арены за счет средств бюджета Новосибирской области. Это 150 млн рублей для инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации многофункциональной ледовой арены и 145 млн рублей – для инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации объектов транспортной инфраструктуры и объектов благоустройства, прилегающих к многофункциональной ледовой арене.

Руководитель областного департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о тенденциях спорта в Новосибирской области и важности проведения мировых первенств в развитии детского спорта. Также был рассмотрен вопрос о строительстве станции метрополитена «Спортивная», автомобильных дорог, парковок, благоустройство территории.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководители органов власти различных уровней, представители общественных организаций, эксперты, которые выступили с рядом вопросов. По итогам обсуждения все вопросы будут направлены аппаратом Общественной палаты в региональный минстрой. Кроме того, представители Общественной палаты предложили выдвинуть трех человек для осуществления общественного контроля за реализацией проекта. Это предложение также было поддержано областным минстроем.

Напомним, 25 июля в Москве врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей поездки обсудил с Министром спорта РФ Павлом Колобковым строительство крупных спортивных объектов и проведение соревнований международного уровня на территории нашего региона. Одной из главных тем стал вопрос выделения средств из федерального бюджета на строительство Ледового дворца спорта и Регионального центра по волейболу.

30 мая 2018 года Федерация хоккея России получила официальное подтверждение от Международной хоккейной Федерации о проведении Молодёжного Чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой в Новосибирской области, в Новосибирске. Для проведения крупного международного соревнования будет построен ледовый дворец спорта на 10,5 тысяч зрительских мест. Предполагается, что его строительство должно быть завершено к середине 2022 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области