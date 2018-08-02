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Проекту СК «Вира-Строй» «Матрёшкин Двор» исполнилось четыре года

  • 02/08/2018
Vira

По традиции в последние выходные июля жители микрорайона празднуют день рождения своего жилмассива.

История «Матрёшкиного Двора» начиналась в 2014 году с трех домов, теперь же здесь проживает более 10 тысяч человек. Праздник, посвященный четырехлетию жилмассива, организовали во дворе дома №95 на улице Петухова. Праздничную программу для жителей организовала компания ООО СК «ВИРА-Строй». Местный Совет ветеранов порадовал собравшихся частушками о микрорайоне собственного сочинения.

Для всех желающих работал лазертаг. Прямо во дворе в хоккейной коробке развернулось поле для военно-стратегической игры. Популярностью у самых юных жителей пользовались батуты и аквагрим.

Детей развлекали профессиональные аниматоры с мыльными пузырями и ходулями. А главными героями праздника были Матрёшка, богатырь Вирастроюшка и рыжий кот Вирик.

Для любителей настольных игр во дворе обустроили площадку от «Спортивного города». Больше всего внимание участников праздника привлек настольный кёрлинг с матрёшками. А те, кто правильно ответил на вопросы ведущей о жилмассиве, получили на память значки «Я люблю Матрёшкин Двор!». В завершении праздника в небо выпустили связку воздушных шаров — на каждом из них жители написали пожелания родному ЖК.

— Для меня любой микрорайон — это не многоквартирные дома, садики и школы, а люди, которые здесь живут, — отметил заместитель директора ООО СК «ВИРА-Строй», депутат Совета депутатов г. Новосибирска Александр Савельев. — Каждому из них хочется пожелать здоровья, чтобы жители ощущали себя счастливыми на территории данного жилмассива! А мы будем стараться сделать для этого максимум того, что в наших силах!

«Матрешкин Двор» растёт и развивается большими темпами. В этом году СК «Вира-Строй» за свой счёт подготовила и передала городу документацию по новой школе и детскому саду с ясельными группами. Это значительно ускорило процесс строительства объектов в рамках федеральных программ. Кроме того, недавно здесь открыли опорный пункт полиции по адресу улица Петухова, 101/1 (помещение передали в дар МВД РФ).

Фото: предоставлены ООО СК «ВИРА-Строй»

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