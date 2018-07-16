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Производство цемента в регионе продолжает сокращаться

  • 16/07/2018

Цементный рынок Западной Сибири «просел» на 3%.

С января по июнь АО «Искитимцемент» произвело 437 тыс. тонн продукции – на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.  Объем реализованной продукции сократился на 7,5% – до 420 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что наибольшим спросом по-прежнему пользуется цемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б. В первом полугодии 2018 года произведено 238 тыс. тонн цемента данного вида, что составляет 54% от общего объема выпущенной продукции.  В структуре сбыта предприятия продолжает увеличиваться доля цемента ЦЕМ I 42,5Б, используемого при изготовлении ответственных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве.  С января по июнь 2018 года произведено 167 тыс. тонн цемента данного вида (38% от общего объема).  Для сравнения: в 2017 году аналогичный показатель составил 36%, в 2014 году — 26,7%.

В пресс-службе рассказали. что более востребован в первом полугодии с.г. навальный цемент, отгружаемый автотранспортом или по железной дороге – в специальных вагонах-цистернах и вагонах-хопперах. С начала года клиентам доставлено 254 тыс. тонн навального цемента (60 % от общего объема продукции, реализованной в отчетном периоде). Продукции в таре продано 166 тыс. тонн (40 % от общего объема): в «биг-бэгах» по 1000 кг с начала года отгружено 81 тыс. тонн; в бумажных мешках — 85 тыс. тонн цемента.

— Спад на цементном рынке продолжается. Емкость цементного рынка СФО в первом полугодии 2018 года уменьшилась на 1,8% (-41 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а рынок Западной Сибири (Омская, Новосибирская, Томская и Кемеровская области, Алтайский край) «просел» на 3 % (-37 тыс. тонн). Столь серьезное сокращение объемов связано, прежде всего, с замедлением темпов строительства. Однако, несмотря на объективные трудности, «Искитимцемент» продолжает стабильную работу. В текущем году рассчитываем произвести и реализовать 1 млн 60 тыс. тонн цемента при производственной мощности 2 млн 100 тыс. тонн цемента в год. По первому требованию рынка мы готовы увеличить объемы производства и без перебоев поставлять потребителям высококачественную продукцию, — отмечает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Фото: пресс-служба АО «Искитимцемент»

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