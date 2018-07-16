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Производство сыра в Новосибирской области выросло почти на 32 %

  • 16/07/2018
cheese

Производство сырных продуктов, наоборот, сократилось на 39 %.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Новосибирской области представлена 20 отраслями (1320 организаций), с общей численностью работников по итогам 2017 года (оценочно) 24 560 человек, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

Отмечается, что за первое полугодие 2018 года индекс производства пищевых продуктов в регионе составил 105,4 %, напитков – 111,4 %.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности области за январь-июнь 2018 года составил 66,5 млрд. рублей.

Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности в общем объёме обрабатывающих производств за полугодие 2018 года составила 31,6 %, в том числе: производство пищевых продуктов – 24,4 %; напитков – 7,2 %.

Что касается молокоперерабатывающей промышленности, то по итогам полугодия 2018 года наблюдается увеличение производства молока, кроме сырого, на 10,1 % (39,1 тысячи тонны), сыра на 31,8 % (2 тысячи тонн), а также кисломолочных продуктов на 6,4 % (23,9 тысячи тонны).

Однако, за первое полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года уменьшилось производство сырных продуктов на 39,3 % (717,2 тонны), а также сухого молока и сливок на 25,5 % (1,9 тысячи тонны).

В мясной промышленности по итогам первого полугодия 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года наблюдается увеличение производства колбасных изделий на 8,9 % (28,9 тысячи тонны) и мясных полуфабрикатов на 1,8 % (37,3 тысячи тонны).

По данным минсельхоза, в регионе за полгода произведено 29 тонн мяса птицы, что на 2,3 % меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года.

В хлебопекарной и кондитерской промышленности за отчётный период 2018 года отмечается увеличение производства хлеба и хлебобулочных изделий на 1,8 % с объёмом производства 67,4 тысячи тонны, макаронных изделий на 9,3 %, составив 12,5 тысячи тонны и кондитерских изделий на 1,4 %, составив 23 тысячи тонн.

Предприятиями мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности Новосибирской области за январь-июнь 2018 года выработано: 65,1 тысячи тонны муки (114,1 % к аналогичному периоду 2017 года); 303 тысячи тонн готовых кормов (104,1 % к аналогичному периоду 2017 года), в том числе комбикорма 204,8 тысячи тонны (104 % к аналогичному периоду 2017 года); 7,4 тысячи тонны крупы (149,7 % к аналогичному периоду 2017 года).

Отмечается, что по состоянию на 1.07.2018 на хлебоприёмных предприятиях и элеваторах области хранится зерно в объёме 571 тысячи тонн, в том числе зерно государственного интервенционного фонда – 423 тысяч тонн.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainPictures

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