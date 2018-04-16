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Прокуратура помогла вернуть долг по зарплате работникам сельхозпредприятия региона

  • 16/04/2018
зарплата

В результате прокурорского вмешательства выплачен долг свыше 6,7 млн рублей.

В Новосибирской области после принятых прокурором мер предприятие погасило задолженность по заработной плате

Прокурор Кочковского района Новосибирской области проверил в ОАО «Решетовское» исполнение трудового законодательства в части своевременной оплаты труда работникам, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В результате проверки было установлено, что на сельскохозяйственном предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 6,7 млн. рублей перед 323 работниками.

— В этой связи прокурор района внес директору акционерного общества представление об устранении нарушений законодательства, потребовав выплатить зарплату и денежную компенсацию работникам за нарушение сроков её выплаты. Одновременно прокурор возбудил в отношении руководителя предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), — говорится в сообщении.

В результате прокурорского вмешательства организация выплатила трудовому коллективу всю задолженность по заработной плате и компенсацию за ее задержку.

Трудовые права работников восстановлены.

Фото: Vsevolod Knyazev

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