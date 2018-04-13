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Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина

  • 13/04/2018

Камера всё это время хранилась в личном архиве Махмуда Рафикова.

Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею «Детские годы Гагарина» камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из космоса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В церемонии приняли участие Наталья Сергеевна Королева — дочь С.П. Королева, Волынов Борис Валентинович — дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.

Камера всё это время хранилась в личном архиве Махмуда Мухаметзяновича Рафикова – он первым снял улыбающегося Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.

По словам Филатовой Тамары Дмитриевны (племянница Ю. Гагарина и заведующий музеем «Детские годы Гагарина») камера представляет огромную ценность,

— Это большое событие, как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, — обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. — Я приглашаю всех желающих в наш музей познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта.

Фото: пресс-служба банка

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