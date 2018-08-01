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Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП

  • 01/08/2018

В рамках сделки банком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода.

Специализированное финансовое общество «СФО ПСБ МСБ 2015» 30 июля 2018 года досрочно погасило выпуск облигаций в рамках первой в России сделки секьюритизации кредитов малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выпуск облигаций с залоговым обеспечением в виде кредитов, предоставленных субъектам МСБ, (облигации класса «А») на общую сумму 7 млрд руб. был размещен осенью 2016 года среди рыночных инвесторов. Ставка ежемесячного купона по облигациям класса «А» была установлена в размере 10,25% годовых. В рамках сделки Промсвязьбанком были реализованы новые способы защиты инвесторов, а также механизм пополнения портфеля кредитов в течение револьверного периода.

Структура сделки и качество кредитного портфеля МСБ, переданного в залог по облигациям, подтверждены международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service — в июне 2018 году рейтинг облигаций повышен с «Ваа3» до «Bаа2». В 2017 году Промсвязьбанк получил награду журнала EMEA Finance за лучшую сделку по секьюритизации в Центральной и Восточной Европе.

На текущий момент проект Промсвязьбанка остается единственной на российском рынке секьюритизацией портфеля МСБ. Для Промсвязьбанка он стал второй секьюритизацией активов: в 2013 году была закрыта сделка с ипотечным портфелем.

— С реализацией сделки МСБ-секьюритизации мы получили бесценный опыт применения нового инструмента фондирования — структурных облигаций, обеспеченных портфелем кредитов малого и среднего бизнеса. Мы рассматриваем возможность организации аналогичных выпусков при благоприятных условиях привлечения ликвидности, способствующих снижению конечных ставок для заемщиков МСБ, — говорит старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин. — Надеемся, наш опыт будет полезен участникам рынка и, кроме новых сделок Промсвязьбанка, мы увидим новые размещения облигаций, обеспеченных портфелями кредитов МСБ, у других эмитентов.

Фото: пресс-служба банка

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