Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

  • 24/04/2018

Кредитный продукт предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках акции клиенты малого и среднего бизнеса получат кредит «СуперОвердрафт» в Промсвязьбанке по выгодной ставке от 8,5 % годовых. Кредитный продукт предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лимит «СуперОвердрафта» открывается сроком до 5 лет на сумму от 1 до 60 млн рублей без залога и может быть определен на основании анализа оборотов в другом банке. Транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Кассовые разрывы — довольно частое явление, с которым сталкиваются представители МСБ. При этом они практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш «СуперОвердрафт» — это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса, — заявил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Отмечается, что для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса – их размер может доходить до 16-19 %. Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке.

В банке подчеркнули, что стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке.

Срок действия акции до 01.07.2018 года включительно.

Узнать подробности и оставить заявку можно по ссылке на сайте банка.

Фото:

Популярное с сайта

Интернет-магазины Quelle и Otto уходят из России

23/04/2018
Онлайн-площадки прекратят свою работу в России с июля 2018 года.

Травников поборется за пост губернатора на выборах

23/04/2018
О своем участии в качестве кандидата он заявил 23 апреля во время встречи на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

В регионе начата работа по формированию модели Новосибирского научного центра

23/04/2018
Рассмотрены первые шесть проектов. На очереди — ещё полтора десятка.

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag