Промсвязьбанк снизил ставки по овердрафту для бизнеса до 8,5%

Кредитный продукт предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

В рамках акции клиенты малого и среднего бизнеса получат кредит «СуперОвердрафт» в Промсвязьбанке по выгодной ставке от 8,5 % годовых. Кредитный продукт предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лимит «СуперОвердрафта» открывается сроком до 5 лет на сумму от 1 до 60 млн рублей без залога и может быть определен на основании анализа оборотов в другом банке. Транши в рамках кредитного лимита предоставляются без ограничений по срокам, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Кассовые разрывы — довольно частое явление, с которым сталкиваются представители МСБ. При этом они практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш «СуперОвердрафт» — это удобный и недорогой инструмент для поддержания стабильности бизнеса, — заявил директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Иннокентий Воловик.

Отмечается, что для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса – их размер может доходить до 16-19 %. Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке.

В банке подчеркнули, что стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке.

Срок действия акции до 01.07.2018 года включительно.

Узнать подробности и оставить заявку можно по ссылке на сайте банка.

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