Прожиточный минимум в I квартале 2018 года вырос на 252 рубля

Его величина в среднем на душу населения составила 10 038 рублей.

Минтруд опубликовал показатели прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, величина прожиточного минимума в I квартале 2018 года в среднем на душу населения составила 10 038 рублей, для трудоспособного населения – 10 842 рубля, пенсионеров – 8 269 рублей, детей – 9 959 рублей.

В сравнении с IV кварталом 2017 года прожиточный минимум увеличился для всех категорий граждан. Общий показатель на душу населения вырос на 2,6 % (с 9 786 руб.), рост для трудоспособного населения составил 2,5 % (с 10 573 руб.), для пенсионеров — 2,4 % (с 8 078 руб.), а для детей — 3,7 % (с 9 603 руб.).

— По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в I квартале 2018 г. к предыдущему кварталу составил 100,9 %. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 3,3%. При этом ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 101,5 %, — говорится в пояснительной записке.

Минтруд России тогда же сообщал, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим изменялись неодинаково: на одни виды продуктов питания они росли, а на другие – снижались. Например, увеличились цены на картофель (на 22,3%), морковь (17,5%) и репчатый лук (13%). То же касается цен на баранину — рост составил 104,1%. В то же время, к примеру, на 5,6% снизилась цена на сахар-песок.

Фото: Ростислав Нетисов