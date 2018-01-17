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Businessjump

Прожиточный минимум в Новосибирской области за IV квартал 2017 года снижен на 597 рублей

  • 17/01/2018
минимум

И составил 10 316 руб. в расчете на душу населения.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ «О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области» постановлением врио губернатора Новосибирской области от установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области за IV квартал 2017 года.  Соответствующий документ размещен на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

м Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения 10 316,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения — 10 938,0 рубля, пенсионеров — 8 306,0 рубля, детей — 10 705,0 рубля, — говорится в документе.

Фото: pixabay.com, автор- Oksana_Morgan

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