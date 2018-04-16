Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

Пятилетней малышке требуются деньги на лечение

  • 16/04/2018

Не хватает — 199 430 рублей.

У пятилетней Вики Кислициной дегенеративное заболевание нервной системы, вызванное нарушением обмена веществ.

— В три года на плановом обследовании у дочки выявили поражение головного мозга. До этого Вика нормально развивалась, отклонений у нее не находили, только говорить начала поздно. Вскоре у дочки случился приступ – она стала заторможенной, смотрела в одну точку, улыбалась, руку свело судорогой. Вызвали скорую, Вику отвезли в реанимацию. В больнице состояние дочки ухудшилось: она стала размахивать руками и ногами, перестала держать голову, у нее полностью пропала речь. Вику направили на генетическое обследование. Выяснилось, что у дочери редкое наследственное заболевание — нарушение аминокислотного обмена, которое приводит к развитию неврологических расстройств, — рассказывает мама Вики, Юлия Кислицина.

По словам Юлии, малышка с апреля 2016 года на безбелковой диете, принимает лекарства, проходит курсы массажа, лечебной физкультуры, посещает бассейн, занимается с дефектологом.

— Постепенно дочка начала стоять у опоры, ходить, держась за руку, застегивать мелкие пуговицы, собирать пазлы. Но Вике нужно продолжать лечение – развивать речь, учить ее ходить самостоятельно, — говорит Юлия.

Юлия обратилась в Институт медицинских технологий (ИМТ) в Москве, там готовы помочь Вике.

— Вика нуждается в госпитализации для обследования и восстановительного лечения. Мы постараемся снизить тонус мышц, развить координацию движений, чувство равновесия и мелкую моторику, стимулировать речь девочки и навыки самостоятельного передвижения? — подчеркнула невролог ИМТ Елена Малахова (Москва).

По данным «Русфонда», стоимость лечения составляет 199 430 рублей. Самостоятельно купить дорогостоящее оборудование родители не могут, и просят помощи.

— Оплатить лечение мы сами не можем: работает только муж, у нас двое детей. Помогите, нам, пожалуйста! — говорит Юлия.

Помочь Вике можно по ссылке.

Фото: из личных архивов

Популярное с сайта

Бизнес ориентируется на звезды

16/04/2018
В бизнес-среде растет интерес к астрологии. Многие компании не заключают новые сделки и не подписывают договоры в неблагоприятное, с точки зрения расположения звезд и планет, время. Эту ситуацию комментирует практикующий астролог со стажем более 20 лет, руководитель Сибирской Академии Живой Астрологии «Солярис» Елена Голубева.

В теплоснабжении РФ началась перезагрузка

16/04/2018
На КЭФе-2018 оценили модели рынка тепловой энергии.

Новосибирский музыкальный театр получил две «Золотые маски»

16/04/2018
Теперь в копилке музтеатра десять премий «Золотая маска».

Мнение

Бизнес ориентируется на звезды

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag