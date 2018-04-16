Пятилетней малышке требуются деньги на лечение

Не хватает — 199 430 рублей.

У пятилетней Вики Кислициной дегенеративное заболевание нервной системы, вызванное нарушением обмена веществ.

— В три года на плановом обследовании у дочки выявили поражение головного мозга. До этого Вика нормально развивалась, отклонений у нее не находили, только говорить начала поздно. Вскоре у дочки случился приступ – она стала заторможенной, смотрела в одну точку, улыбалась, руку свело судорогой. Вызвали скорую, Вику отвезли в реанимацию. В больнице состояние дочки ухудшилось: она стала размахивать руками и ногами, перестала держать голову, у нее полностью пропала речь. Вику направили на генетическое обследование. Выяснилось, что у дочери редкое наследственное заболевание — нарушение аминокислотного обмена, которое приводит к развитию неврологических расстройств, — рассказывает мама Вики, Юлия Кислицина.

По словам Юлии, малышка с апреля 2016 года на безбелковой диете, принимает лекарства, проходит курсы массажа, лечебной физкультуры, посещает бассейн, занимается с дефектологом.

— Постепенно дочка начала стоять у опоры, ходить, держась за руку, застегивать мелкие пуговицы, собирать пазлы. Но Вике нужно продолжать лечение – развивать речь, учить ее ходить самостоятельно, — говорит Юлия.

Юлия обратилась в Институт медицинских технологий (ИМТ) в Москве, там готовы помочь Вике.

— Вика нуждается в госпитализации для обследования и восстановительного лечения. Мы постараемся снизить тонус мышц, развить координацию движений, чувство равновесия и мелкую моторику, стимулировать речь девочки и навыки самостоятельного передвижения? — подчеркнула невролог ИМТ Елена Малахова (Москва).

По данным «Русфонда», стоимость лечения составляет 199 430 рублей. Самостоятельно купить дорогостоящее оборудование родители не могут, и просят помощи.

— Оплатить лечение мы сами не можем: работает только муж, у нас двое детей. Помогите, нам, пожалуйста! — говорит Юлия.

Помочь Вике можно по ссылке.

Фото: из личных архивов