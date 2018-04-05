Рабочая группа согласовала новые параметры «мусорной концессии»

Концессионное соглашение по строительству двух мусоросортировочных комплексов будет заключено на 25 лет, объем инвестиций составит 4,3 млрд рублей.

Общественники, эксперты и представители регионального правительства достигли договорённости об основных параметрах новой концессии по созданию объектов в сфере обращения с отходами в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Решение принято на очередном заседании рабочей группы по выработке подходов и решений к заключению нового концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.

На совещании были рассмотрены вопросы о выборе земельных участков для размещения объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирской области. Решено: размещение объектов по работе с отходами будет согласовано с жителями тех территорий, в границах которых располагаются данные площадки.

Вторым вопросом повестки стало обсуждение параметров технического задания концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами.

Согласно принятым членами рабочей группы основными параметрами техзадания нового концессионного соглашения, его срок составит 25 лет, что соответствует сроку эксплуатации оборудования. На первом этапе реализации соглашения планируется построить два мусоросортировочных комплекса, общий объём инвестиций — 4,3 млрд рублей.

Как подчеркнул врио первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, все вопросы, касающиеся размещения объектов ТКО, должны быть согласованы с общественностью.

— Мы все заинтересованы в том, чтобы отрасль работала на потребителя, — отметил Владимир Знатков. — Поэтому мы обязательно должны выходить к людям с альтернативными предложениями и согласовывать наши действия с общественностью.

Напомним, что концессионное соглашение по созданию объектов ТКО, заключённое в 2016 году, было приостановлено в конце 2017 года.

Работа по формированию новых условий концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами была перезапущена в соответствии с поручением врио губернатора Андрея Травникова.

Фото: Martin Cathrae