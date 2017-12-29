Как банки Новосибирска работают в новогодние праздники

Памятка для клиентов кредитных организаций.

Сбербанк

В воскресенье, 31 декабря, обслуживать клиентов будут все отделения Сибирского банка, которые работают в воскресенье по графику, но время работы будет сокращено до 15:00; 1, 2 и 7 января – нерабочие праздничные дни; 3 и 4 января обслуживание будет производиться только в дежурных и специально выделенных офисах банка по сокращенному графику с 10:00 до 14:00; 5 и 6 января будут работать дежурные и специально выделенные подразделения по обычному графику субботы; 8 января – обслуживание будет производиться по действующему воскресному режиму, а также в специально выделенных офисах с 10:00 до 14:00.

С подробной информацией о режиме работы подразделений Сибирского банка ознакомиться на сайте.

ВТБ

В офисах ВТБ в Новосибирске с 31 декабря 2017 по 4 января 2018 и с 6 января по 8 января 2018 года — обслуживание физических и юридических лиц не производится.

5 января 2018 г. обслуживание клиентов-физических лиц будет осуществляться только в «дежурных» офисах: ДО «Площадь Калинина», с 10:00 до 17:00; ДО «На Маркса», с 10:00 до 17:00; ДО «Площадь Гарина-Михайловского», с 10:00 до 17:00; ЦРУ «На Депутатской», с 10:00 до 17:00.

Обслуживание клиентов-юридических лиц 5 января не производится.

Режим работы региональных отделений ВТБ можно уточнить в контакт-центре по телефону 8 800 200-23-26 и 8-800-100-24-24. По этим же телефонам в банке рекомендуют звонить в случае форс-мажора.

Банк Левобережный

В Банке «Левобережный» 30 декабря 2017 года все офисы будут работать в режиме субботы. Исключение составят УРМ «Горный», ККО «Куйбышевский-2», ККО «Студенческий», ККО «На Гусинобродском шоссе», ККО «Хилокский», ККО «Барнаульский-3», ОО «Томский-3», которые в этот день работать не будут. 31 декабря в Новосибирске до 16.00 работает только ДО «Голден Парк. В обычном режиме офисы банка работают 4 и 5 января, 8 — в режиме субботы. За исключением выше названных офисов. 1-3, а также 6-7 января 2018 года — нерабочие дни. На рождество будет работать только ДО «Голден Парк» — по графику торгового центра

Банкоматы и терминалы самообслуживания с функцией приема наличных (cash-in) кредитной организации работают на протяжении всех праздничных дней.

Форс-мажор: В случае нештатной ситуации в банке рекомендуют звонить по телефону 8-800-3333-555 (звонок по России бесплатный), который работает круглосуточно.

Банк «Российский капитал»

С 01.01.2018 по 08.01.2018 выходные дни.

Форс-мажор: 8 800 775 86 86

Банк «Открытие»

— С развитием дистанционных каналов обслуживания, доступных в режиме 24/7 (интернет-банк, мобильный банк, банкоматы, терминалы), вопрос личных визитов в банковские офисы в продолжительный нерабочий период, связанный с новогодним и рождественским праздниками, становится менее актуальным. Тем не менее, такая потребность может возникнуть, поэтому для удобства клиентов ряд офисов банка будет работать и в праздничные дни, — сообщили в пресс-службе Банка «Открытие».

В Новосибирске частные лица могут обратиться в офисы по следующим адресам: 30 декабря — Центральный офис (ул. Державина, 14) и ДО «Центральный» с 09:00-17:00, ДО «Площадь Станиславского» и ДО «Площадь Маркса» с 10:00-17:00; ДО «На Кирова» с 10:00-16:00; ДО «Кировский» с 09:00-17:00.

4 января — Центральный офис (ул. Державина, 14) и ДО «Кировский» с 10:00-17:00.

5 января — Центральный офис (ул. Державина, 14) и ДО «Новосибирский» с 10:00-17:00.

С 31 декабря по 3 января и с 6 по 8 января офисы банка не работают.

Обслуживание юрлиц с 30 декабря по 8 января в офисах не будет осуществляться.

— С учетом особенностей режима работы в праздничные дни мы просим клиентов заранее спланировать свой визит в офисы банка. Их адреса можно найти на сайте www.open.ru, — сообщают в пресс-службе банка. — Тем, кто обслуживает в банке кредит, рекомендуем внести платеж своевременно и лучше заранее. Дата очередного платежа указана в графике, ее можно также посмотреть в интернет-банке и мобильном приложении или уточнить по телефону колл-центра.

Форс-мажор: 8 800 700-78-77 — консультации по кредитам, вопросам банковского обслуживания, в том числе при возникновении проблем с картой (телефон указан на ее обороте).

Банк Акцепт

В Банке Акцепт 30 декабря обслуживание клиентов-физлиц осуществляется в Центральном, Ленинском, Дзержинском и Советском офисах (Новосибирская область) — с 09-00 до 13-00 часов. 31 декабря — 5 января — в офисах банка выходные дни. 6 января Центральный, Ленинский, Дзержинский и Бердский офисы (Новосибирская область) будут обслуживать физических лиц с 10-00 до 17-00 часов. 7-8 января —выходные дни.

— В период с 11 ч. 1 января по 5 января включительно будут производиться технические работы в программном обеспечении банка. Просим клиентов провести все необходимые операции заблаговременно, — предупреждает пресс-служба банка.

С 29 декабря по 8 января можно воспользоваться сервисами удаленного обслуживания в следующем режиме.

Физлица

— Обслуживание в системе ДБО Faktura.ru: оплата услуг по системе «Город» и внутрибанковские переводы между счетами будут недоступны с 11 ч. 1 января по 00 ч. 00 мин. 6 января. Регулярные переводы со сроком исполнения с 31 декабря по 9 января будут проведены 9 января 2018 г.

— Операции по вкладам, совершенные клиентами, в т.ч. открытие/закрытие вкладов: с 13 ч. 00 мин. 30 декабря до 17 ч. 00 мин. 6 января будут исполнены 6 января 2018 г., с 17 ч. 00 мин. 6 января по 9 января включительно будут исполнены 9 января 2018г.

— Проценты по вкладам будут выплачены: 6 января — проценты, срок выплаты которых с 31 декабря по 6 января, 9 января — проценты, срок выплаты которых с 7 по 9 января 2018г.

— Документы, поступившие от клиентов для совершения переводов в другие банки после 17 часов 00 минут 28 декабря (в иностранной валюте) и 19 часов 00 минут 29 декабря (в рублях) по 8 января включительно, будут исполнены банком 9 января 2018 г. при условии, что с даты создания документа прошло не более 10 календарных дней.

— Обслуживание в банкоматно-терминальной сети:

*Безналичная оплата покупок в магазинах и в Интернете с помощью карт производится в обычном режиме.

*В банкоматах банка доступны все операции (в т.ч. снятие наличных), за исключением переводов между счетами клиентов и взноса наличных на счета, которые будут не доступны с 11 ч. 00 мин. 1 января по 00 ч. 00 мин. 6 января 2018 г.

— Важная информация для выезжающих за рубеж:

при проведении по банковской карте расчетов в валюте, отличной от валюты счета, из-за изменения курсов валют сумма операции на момент совершения и на момент списания денежных средств со счета может отличаться на сумму курсовой разницы. Это вызвано тем, что сумма операции отражается по счету в течение 30 дней со дня совершения, конвертация производится по курсу АО «Банк Акцепт» на дату списания суммы со счета.

Юрлица и ИП

— Обслуживание по системам ДБО Интернет-банк не доступно.

— Обслуживание в банкоматной сети:

Обслуживание по корпоративным картам — в обычном режиме.

Обслуживание по Экспресс-картам не доступно с 11 ч. 00 мин. 1 января по 00 ч. 00 мин. 6 января 2018 г.

Внимание! Расходные лимиты на выдачу наличных денежных средств по Экспресс-карте равны лимиту одного дня за период: с 13 ч. 00 мин. 30 декабря по 17 ч. 00 мин. 6 января 2018 г., с 17 ч. 00 мин. 6 января по 9 января 2018 г.

Форс мажор: 8-800-100-27-37 и 8-800-200-45-75 (круглосуточно).

С 9 января 2018 года все банки в Новосибирске работают в обычном режиме.

Фото: баз- Glen Scott, др- пресс-службы банков, Ростислав Нетисов, Юлия Данилова