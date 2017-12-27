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Работа с собственниками участков земель возможного размещения новой ледовой арены будет продолжена

  • 27/12/2017
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Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочее совещание по вопросу строительства в г. Новосибирске новой ледовой арены.

На совещании под руководством врио губернатора Андрея Травникова были рассмотрены возможные перспективы транспортного, инфраструктурного, коммуникационного развития, социального и жилищного строительства в потенциальных районах размещения будущего спортивного объекта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио главы региона поручил специалистам профильных министерств Новосибирской области тщательно проанализировать взаимоотношения с собственниками земель, прилегающих к зоне возможного размещения арены, на предмет передачи участка земли в областную собственность.

Согласно проекту в г. Новосибирске предполагается возведение многофункционального спортивного комплекса, помимо ледовой арены на 10-12 тысяч зрительских мест включающего залы бокса и борьбы, зал для игровых командных видов спорта на 2-3 тысячи мест.

Россия претендует на проведение в Новосибирске в 2023-м году Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду. Для проведения такого крупного международного соревнования Новосибирску необходим современный ледовый стадион мирового уровня.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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