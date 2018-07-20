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Range Rover Velar признан лучшим внедорожником года в России

  • 20/07/2018
Rover
Эксперты премии «ТОП-5 АВТО» поставили автомобиль на первое место в своей категории. А его дизайн стал лучшим в мире.

Эксперты премии «ТОП-5 АВТО» поставили автомобиль на первое место в своей категории. А его дизайн стал лучшим в мире.

Роскошный внедорожник Range Rover Velar — это четвертый представитель культового семейства Range Rover. По информации пресс-службы Jaguar Land Rover Россия, он был представлен на российском рынке в октябре 2017 года и сразу же вызвал высокий интерес, благодаря сочетанию великолепного дизайна, передовых технологий и широких внедорожных возможностей, которые являются неотъемлемой чертой любого автомобиля Land Rover. Занимая нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport, Velar предлагает невероятный для сегмента среднеразмерных внедорожников комфорт в сочетании с выдающейся проходимостью.

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Эти качества отметили не только владельцы автомобиля, но и эксперты ежегодной Национальной премии автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». По итогам премии Range Rover Velar одержал победу в номинации «Большой кроссовер/внедорожник».

Автомобиль доступен в версиях с шестью различными двигателями — от экологичного 180-сильного 2,0-литрового дизельного Ingenium до мощного 3,0-литрового бензинового V6 с нагнетателем мощностью 380 л.с.

Спроектированный и собранный в Великобритании Velar отличается практичностью и внедорожными возможностями, которые ожидает любой поклонник семейства Range Rover. В свою очередь, передовые технологии и высококлассные материалы отделки делают этот роскошный SUV настоящим автомобилем мечты. Весной этого года Velar завоевал главный приз в номинации «Лучший автомобильный дизайн» по итогам премии World Car Awards.

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— Range Rover Velar — это превосходный автомобиль. Современный облик, приковывающий взгляд дизайн, инновационная мультимедийная система Touch Pro Duo в сочетании с отличной динамикой — наша новинка красноречиво говорит сама за себя, — говорит Др. Ральф Шпет (Dr Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover в мире.

Внешний облик Range Rover Velar сочетает в себе идеально оптимизированные пропорции и стремительный силуэт. Тонкие светодиодные головные фары Matrix Laser, выдвижные дверные ручки и передовая мультимедийная система Touch Pro Duo — все эти элементы делают облик автомобиля утонченным и элегантным.

— Развитие нашей дизайн-философии продиктовано стремлением создать привлекательные и желанные автомобили, которые найдут отклик в сердцах наших клиентов. Range Rover Velar задал новые стандарты дизайна для семейства Range Rover, что вместе с широким набором инновационных технологий делает каждую поездку приятной как для водителя, так и для пассажиров, — заявляет Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover.

Для компании Jaguar Land Rover это не первая высокая оценка дизайна автомобилей. В прошлом эту престижную награду уже завоевали Jaguar F-TYPE и F-PACE, а также Range Rover Evoque.

Информация и фотографии: Jaguar Land Rover Россия

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