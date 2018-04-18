Распробовали напрямую

Сибиряки оценили прямые межрегиональные рейсы без пересадки в Москве.

По данным Транспортной клиринговой палаты, прирост пассажиропотока в СФО в 2017 году составил 17%, было перевезено 1.3 млн пассажиров. За два месяца 2018 года прирост составил уже 30%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Перевезено 196 тыс пассажиров. В списке регионов лидеров: Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области.

— Наша задача по развитию региональной авиации состоит в том, чтобы люди больше летали прямыми маршрутами, не через Москву. Для примера, в 2016 году пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в Толмачево составил 3 млн человек, из них 1,4 млн или 47% летели через Москву, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС гендиректор новосибирского аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич. — В минувшем году поток на региональных маршрутах (в радиусе 1800 км от Новосибирска) у нас составил 2 млн человек, через столицу летели уже 44% пассажиров. При этом на московском направлении темп роста составил 8%, а на прямых региональных — 26%.

Янкилевич подчеркнул, что этой динамики аэропорт добивается целенаправленно.

Гендиректор красноярского аэропорта «Емельяново» Андрей Метцлер также говорит о хорошей динамике роста региональных перевозок. Еще несколько лет назад из Новосибирска в Красноярск летал 1-2 перевозчика с частотой 3 раза в неделю и вместимостью до 100 кресел. Сегодня на маршруте три компании, частота рейсов составляет 3 раза в сутки, емкость 184 кресла.

— В 2013 году на таком расстоянии было перевезено 87 тыс пассажиров, в 2017 — 250 тыс. За 3 месяца 2018 года прирост составил 56%, по сравнению с аналогичным уровнем прошлого года, — говорит он.

В рамках постановления правительства РФ №1242, по субсидируемым из федерального бюджета направлениям, в Толмачево в 2017 году прошли 700 тыс человек. По сравнению с 2016 годом, рост составил 18% (в 2016 упал на 10% по сравнению с 2015). Часть маршрутов аэропорту удалось вывести на коммерческую основу.

— На этих маршрутах повысился тариф, мы начали терять пассажиров и поэтому сейчас, совместно с коллегами, настаиваем на постепенном снижении субсидирования на региональных маршрутах, — поясняет Янкилевич.

В целом он отмечает, что авиакомпании сегодня проявляют очень хороший интерес к программе субсидируемых региональных перевозок.

— В год запуска программы мы уговаривали перевозчиков выйти на маршруты. Сейчас перед распределением госпирога в 3 млрд руб выстраивается очередь с заявками на 33 млрд, что позволяет говорить о высоком исполнении программы перевозок, — поясняет Евгений Янкилевич. — Авиакомпании, которые по тем или иным причинам ограничены в полетах, приходят на внутренний рынок, видят эффективность перевозок с госубсидиями и начинают выходить на коммерческие маршруты. Например, S7 ввела в свидетельство статус эксплуатанта региональных самолетов, закупает новые машины, а она является одним из продвинутых игроков рынка и лишние деньги предпочитает не тратить.

Коммерческий директор аэропорта «Емельяново» Анна Варшавская также отмечает, что в Красноярском крае компании стоят в очереди за маршрутами в рамках 1242-П.

— Федеральное субсидирование, конечно, не панацея для развития региональных перевозок. Аэропорты сами активно поддерживают компании, снижая их эксплуатационные расходы, чтобы перевозчики продержались на маршруте первые два года, чтобы к ним привыкли пассажиры, — поясняет она. — К сожалению, у нас в регионе нет ни одного внутрирегионального или межрегионального маршрута, который бы субсидировался из краевого бюджета. Тем не менее, в 2017 году из 16 маршрутов 6 вышли на коммерческое направление.

Красноярцы отказались давать прогнозы по региональномупассажиропотоку по итогам 2018 год. Янкилевич заявил, что Толмачево продолжит работу по наращиванию перевозок на прямых региональных рейсах и, возможно, доведет пассажиропоток до 1 млн человек, без снижения темпов роста на московском направлении.

За 2017 год между регионами Сибири по субсидируемым маршрутам перевезено 66,3 тыс пассажиров (10% от российского показателя), осуществлено 1251 рейсов, сумма субсидий составила 294 млн руб. Лидирующие компании «КрасАвиа», «Ангара», S7, «ИрАэро».

Фото: Светланы Балаевой с сайта аэропорта Толмачево

