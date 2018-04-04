Расти и развиваться: управляющая компания отчиталась перед жителями Чистой Слободы

Группа компаний «КПД-Газстрой» добросовестно исполняет весь цикл работ, связанный с микрорайоном «Чистая Слобода»: производство, строительство, продажу и обслуживание готовых домов.

30 марта 2009 года в единый государственный реестр юридических лиц была сделана запись о регистрации управляющей компании «КПД-Газстрой-Эксплуатация». Сегодня она обслуживает 46 жилых домов с общим фондом, превышающим 9000 квартир. Управляющая компания поддерживает дома в надлежащем состоянии и обеспечивает координацию всех участников процесса предоставления жилищно-коммунальных услуг. Она работает в тесном контакте с застройщиком микрорайона, что позволяет оперативно и результативно исполнять взятые на себя обязательства.

В свой девятый день рождения, на ежегодном отчетном собрании управляющая компания собрала представителей группы компаний «КПД-Газстрой», Администрации Ленинского района, руководителей обслуживающих организаций, с которыми заключены договора на оказание жилищно-коммунальных услуг, а также председателей Советов домов, представляющих интересы собственников жилья. Впервые отчетное собрание транслировалось в прямом эфире в официальной группе Чистой Слободы ВКонтакте. Видеозаписи, с отчётного собрания уже набрали более 7000 просмотров и несколько сотен комментариев.

В первой части собрания директор «КПД-Газстрой-Эксплуатация» Александр Яценко представил отчёт о проделанной работе. По его словам запланированные мероприятия по текущему ремонту и благоустройству микрорайона выполнены практически в полном объеме. В январе в Чистой Слободе прошло традиционное заселение — обслуживаемый фонд пополнился еще 458 квартирами. По результату работы паспортного стола на 31 декабря в микрорайоне официально зарегистрировано 14 672 человек.

На комфортном проживании жителей целиком сказывается работа аварийно-диспетчерской службы управляющей компании. За 2017 год её специалистами принято и обработано 7733 заявки, из них более 85% заявок напрямую относятся к жилищно-коммунальным услугам, 11% от общего объёма составляют вопросы, связанные с гарантийными обязательствами. Такие вопросы находятся на особом контроле не только у управляющей компании, но и у застройщика. В своем докладе Александр Викторович подвёл итоги года минувшего, и озвучил планы по благоустройству и обслуживанию микрорайона на год предстоящий.

Вторая часть собрания прошла в формате дискуссионной площадки. На вопросы жителей и гостей мероприятия ответили приглашенные руководители: генеральный директор ООО «ДСК КПД-Газстрой» Михаил Шатков; директор по развитию ГК «КПД-Газстрой», депутат городского Совета Кирилл Покровский; первый заместитель главы Администрации Ленинского района Александр Гриб. Спикеры подтвердили факт реализации крупных проектов по развитию социальной и дорожной инфраструктуры Чистой Слободы: строительство школы на 1100 учебных мест, которое будет закончено в 2018 году, начало работ по продлению улицы Титова, организацию тротуаров на улице Порт-Артурская (по пути к 86-й школе). Ряд вопросов руководство пообещало взять на особый контроль, среди них – установка светофора на перекрестке улиц Спортивной и Холмистой, ремонт временной дороги и организация тротуара на выезде к улице Танкистов. В ближайшей перспективе ещё ряд важных проектов – возведение третьего в микрорайоне детского сада, здания с многопрофильным медицинским центром, строительство дороги по улице Спортивная, масштабный проект «Городская электричка» с организацией в микрорайоне новой остановочной платформы.

Чистая Слобода растёт и развивается, продолжая создавать условия для комфортной семейной жизни. В следующем году управляющая компания «КПД-Газстрой-Эксплуатация» представит свой юбилейный отчёт и непременно поделится достижениями, которые будут реализованы в предстоящие месяцы.

Микрорайон «Чистая Слобода»

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