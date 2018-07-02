Разносторонние интересы АФК «Система». Пикет против новой пенсионной реформы. «Северсталь» размещает заказы в Технопарке.

Лидер недели

Разносторонние интересы АФК «Система»

Корпорация нацелилась на реализацию целого ряда крупных проектов в Новосибирской области.

Мнение

«Лучше остаться в памяти новосибирцев хорошим депутатом, чем плохим мэром»

Учредитель и руководитель строительной компании ООО «ГринАгроСтрой», лидер регионального отделения партии «Родина», депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин комментирует ситуацию в строительстве, экономике и политике Новосибирска.

Экономика

Пикет против новой пенсионной реформы

Федерация профсоюзов Новосибирской области провела второй пикет против повышения пенсионного возраста.

Новый пакет корректировок в бюджет-2018

Утвержден июньской сессией регионального парламента.

Подписано соглашение о сотрудничестве между Новосибирской областью и Москвой

В региональном правительстве надеются, что документ не будет формальным.

Отставки\ назначения

В медучреждениях Новосибирской области назначено восемь новых главврачей

В медицинских организациях региона произошёл ряд кадровых назначений.

Сергей Меняйло остался полпредом в Сибирском федеральном округе

Переназначение произошло в связи с прошедшими в марте 2018 года выборами президента.

Финансы

ЦБ забирает банковский надзор у округов

За деятельностью банков в регионах теперь будет следить специализированное подразделение центрального аппарата Банка России.

Количество заключенных договоров ОСАГО в Сибири снизилось на 20%

Каждый пятый автовладелец сегодня ездит без автогражданки.

Из 224 лизинговых компаний во втором квартале 2018 года осталось 60

На фоне проводимых лизинговых реформ многие участники рынка столкнулись с сокращением кредитования со стороны банков.

Новосибирцы приобрели почти 860 тысяч полисов от несчастных случаев и болезней

Это на 9,5% больше, чем годом ранее.

Сборы страховщиков Сибири в первом квартале 2018 году выросли до 18 млрд руб.

Наибольшее снижение сборов было зафиксировано в страховании финансовых рисков, ответственности и ОПО.

Бизнес

Конкурировать нельзя монополизировать

О каком рейдерском захвате рынка услуг ЖКХ говорят его участники.

«Тяжстанкогидропресс» выплатит дивиденды по привилегированным акциям

Компания выплатит 27,5 тыс рублей на одну привилегированную акцию.

Региональный поставщик черного металла взял кредит на сумму 1 млрд рублей

Средства предназначены для пополнения оборотных средств компании.

В батонах новосибирских производителей обнаружена картофельная болезнь

Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба, запущенного в июле 2017 года.

Инвестор обратился в правительство региона с предложением о ГЧП

Компания заявила о готовности построить в Новосибирске поликлиники.

Утвержден профстандарт для маркетологов

Он вступит в силу 3 июля.

«Юла» покажет

Сервис объявлений можно использовать для мониторинга последствий решений законодателей и изменений в экономике.

Выбрано новое место для мусорного полигона

Его планируется разместить недалеко от села Лекарственное Тогучинского района.

Телеком\ IT

Новосибирская область готова к переходу на цифровое эфирное телевещание

В регионе установлено оборудование на 59 объектах цифрового эфирного телевещания.

Инновации\ Наука

«Северсталь» размещает заказы в Технопарке

Совместно с новосибирскими инноваторами компания создает ряд уникальных продуктов.

Инновационная сибирская косметика тестирует иностранные рынки

Кольцовская компания «Микролиз» ищет партнера для продвижения своей продукции в КНР.

Строительство

Новосибирская область стала одним из немногих регионов, где выросли цены на вторичке

Специалисты ЦИАН подвели итоги второго квартала 2018 года на рынке недвижимости России.

Вопрос о реставрации новосибирского биатлонного комплекса обсудили в Москве

Союз биатлонистов заинтересован в сотрудничестве с регионом.

В Новосибирске возросло количество объявлений о продаже квартир с арендаторами

70% таких объектов приходится на комнаты в общежитиях и однокомнатные квартиры.

Транспорт

Строительный контроль за дорогами запаздывает

Подрядчики готовы даже доплачивать заказчику за право инспектировать качество ремонта дорог.

В Новосибирске будет разработана мультимодальная математическая модель работы всех видов транспорта

Цена контракта — 27,1 млн рублей.

Авто

Дилерский центр Lexus «Восток Моторс» приступил к работе в Новосибирске

Новый салон Lexus — единственный официальный представитель марки в столице Сибири.

Honda CR-V лидирует в сегменте кроссоверов с пробегом в Новосибирске

В общероссийском зачете лидирует внедорожник Chevrolet Niva.

Mitsubishi Road Show 2018 состоялось в День города в Новосибирске

Компания «Фастар» показала горожанам внедорожные возможности моделей Mitsubishi.

Общество

В Новосибирске на Avito интерес к свадебным платьям вырос почти на 19 %

Наиболее популярны свадебные платья размера 42-44 (S).

Яндекс выпустил мобильное приложение Народная карта

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на фотографии информацию, которую нужно добавить на карту.

В НГУЭУ состоялся первый выпуск менеджеров в образовании

Это совместный проект НГУЭУ и Высшей школы экономики по подготовке управленцев в сфере образования.

В опорном НГТУ подготовили первых в России школьных шахматных педагогов

Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования.

Фитнес для реабилитации: миф или реальность?

Эксперты X-Fit рассказали об актуальных трендах и методиках.

Студентам НГАУ помогут в прохождении государственной итоговой аттестации

Предварительное согласие принять на обучение студентов аграрного университета дали руководители СибУПК, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГУПС.

Бизнес- анонсы

Предпринимателей Новосибирска обучают по федеральным программам

Программы ориентированы на потенциальных и начинающих бизнесменов.

Предпринимателей приглашают в бизнес-миссию в г. Шанхай

Правительство РФ частично компенсирует участие отечественных экспортеров в China International Import Expo в ноябре 2018 года.

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Фото: редакции