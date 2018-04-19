Разработан проект профстандарта для специалистов в сфере недвижимости

Общественное обсуждение документа завершится 1 мая.

Минтруд России представил для общественного обсуждения проект соответствующего приказа.

— Современное состояние рынка недвижимости в России нельзя признать удовлетворительным. В связи с этим возрастает роль профессионалов – специалистов в сфере недвижимости. Операции с недвижимым имуществом требуют все большего профессионализма и ответственности от профессионалов рынка. При наличии профессионального стандарта будет возможно составить «дорожную карту» развития профессии. Наличие единого национального профессионального стандарта, сопоставимого с международными, поможет российским специалистам по операциям с недвижимостью эффективно сотрудничать с зарубежными партнерами, — говорится в пояснительной записке.

Согласно предлагаемому профстандарту «Специалист в сфере недвижимости», для работы в должностях «Агент по аренде недвижимости», «Агент по недвижимости», «Помощник эксперта по недвижимости», «Стажер по продаже недвижимости» кандидатам понадобится среднее профессиональное образование без требования к опыту практической работы.

Отмечается, что кандидатам в должности «Эксперта по недвижимости» или «Специалиста по недвижимости», не исключено, что понадобится наличие среднего профессионального профильного образования и дополнительного профессионального образования – программы профессиональной переподготовки в сфере реализации прав на недвижимое имущество, программы повышения квалификации по соответствующему направлению деятельности. Также обязательным для занятия этих должностей может стать наличие одного года опыта работы в сфере реализации прав на недвижимое имущество.

Более серьезные требования предполагается установить для кандидатов на должности руководителя агентства недвижимости, подразделения по реализации прав на недвижимость, заместителя руководителя подразделения по реализации прав на недвижимость или брокера по недвижимости в части образования – наличие высшего образования (бакалавриата и дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) в сфере реализации прав на недвижимое имущество).

Это же касается и требований к практическому опыту работы:

— не менее двух лет в сфере реализации прав на недвижимое имущество, при наличии высшего образования, в том числе не менее одного года в сфере управления персоналом);

— не менее четырех лет в сфере реализации прав на недвижимое имущество, при наличии среднего профессионального образования, в том числе не менее одного года в сфере управления персоналом;

— не менее трех лет в сфере реализации прав на недвижимое имущество для руководителя агентства недвижимости, при наличии высшего образования, в том числе не менее одного года в сфере управления персоналом.

Общественное обсуждение документа завершится 1 мая.

Фото: pixabay.com, автор- Aymanjed