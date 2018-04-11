Разрешение на охоту со скидкой 30%

Охотникам предлагают оформлять документы через интернет.

Скидка 30% на оплату госпошлины за выдачу разрешений на охоту стала доступна в Новосибирской области с апреля 2018 года на Едином портале госуслуг. Скидка доступна физическим лицам, оплатить госпошлину на выгодных условиях можно также через мобильное приложение Госуслуг, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, чтобы получить скидку на оформление разрешения на добычу охотничьих ресурсов, необходимо:

1) подать заявление через портал Госуслуг;

2) дождаться выставления счета;

3) совершить оплату через портал Госуслуг;

4) дождаться результатов рассмотрения заявления (информация будет доступна в личном кабинете на портале Госуслуг).

Как отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов, введение 30% скидки на услуги в электронном виде стало мощным фактором продвижения электронных сервисов среди граждан нашего региона, это отражается в реальном росте количества заказанных электронных услуг. Перечень услуг со скидкой постепенно будет расширятся. Так, в ближайшее время граждане смогут заказать со скидкой услуги Гостехнадзора Новосибирской области.

Отмечается, что государственная пошлина на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов составит 455 рублей вместо 650. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

В пресс-службе напомнили, что с 16 апреля 2018 года в Новосибирской области откроется сезон весенней охоты.

Сбор за пользование объектами охотничьего мира оплачивается отдельно любыми способами. Скидка на сбор не распространяется. Квитанцию об оплате сбора необходимо приложить к заявлению на портале Госуслуг либо предъявить при получении разрешения на месте.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.

Фото: редакции