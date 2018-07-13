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«Развитие авиации в Сибирском федеральном округе» — одна из номинаций журналистского конкурса

  • 13/07/2018
konkurs

Награда в номинации будет вручена в двух категориях – «автор печатного/интернет-СМИ» и «журналист электронного СМИ».

— Регулярное авиасообщение между сибирскими регионами и отдалёнными территориями внутри субъекта является важным фактором обеспечения транспортной доступности, — цитируют полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло в оргкомитете конкурса «СибирьПРО».

Полпред убеждён: авиамаршруты в сибирские города являются социально значимыми и должны поддерживаться государством.

Так, одним из шагов на пути формирования региональной маршрутной сети стало открытие первого рейса и организация регулярного сообщения из Томска в Каргасок – районный центр Каргасокского района (север Томской области). Авиаперевозки по этому маршруту отсутствовали около 25 лет.

Традиционно теме развития воздушного транспорта в межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящена номинация «ПРО авиацию», учрежденная партнером проекта Международным аэропортом Новосибирск (Толмачёво).

На сегодняшний день маршрутная сеть аэропорта Толмачёво насчитывает более 95 международных и внутренних направлений. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2017 года составил более пяти миллионов пассажиров. В настоящее время активно растёт трансферный пассажиропоток.

Аэропорт также доминирует на рынке технических посадок грузовых рейсов, следующих между Китаем, Юго-Восточной Азией и Европой. Кроме того, на базе аэропорта планируется дальнейшее развитие почтового хаба. Толмачёво обслуживает направления, субсидируемые программами государственной поддержки развития авиационных перевозок. Реализуются проекты, направленные на комфортную доставку пассажиров из ближайших к Новосибирской области регионов Сибири.

— На протяжении шести лет «Аэропорт Толмачево» является партнёром межрегионального конкурса, считая «Сибирь.ПРО» эффективной площадкой для взаимодействия власти, бизнеса и общества». «Сибирь.ПРО» имеет высокую социальную значимость для округа и представляет собой инструмент для формирования положительного информационного фона, в том числе авиатранспортной отрасли, — подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Отмечается, что награда в номинации будет вручена в двух категориях – «автор печатного/интернет-СМИ» и «журналист электронного СМИ». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии авиации в Сибирском федеральном округе, трансферных перевозок в крупных узловых сибирских аэропортах и проектах, способствующих развитию въездного туризма с использованием воздушного транспорта (в т.ч. о проекте 72-часового безвизового режима).

За время проведения конкурса «Сибирь.ПРО» аэропорт не раз становился участником «Сибирской медиа-недели». В рамках состоявшихся пресс-туров победители проекта посетили обновленный международный терминал транспортного узла, ознакомились с работой места международного почтового обмена (ММПО), побывали на встрече с генеральным директором АО «Аэропорт Толмачёво» Евгением Янкилевичем.

Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта www.sibirpro.ru. В конкурсе принимают участие работы, а также материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или вышедшие в эфир электронного СМИ в период с 1 августа 2017 года по 31 июля 2018 года.

В проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Сибирь: ПРОектный подход – приоритеты развития», «Наука и образование», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Демографическая ПРОгрессия», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРО спорт», «Цифровая Сибирь», «Сибирь ПРОмышленная», «ПРО свет», «ЭкоПРО», «Горный ПРОфиль», «ПРОфессия железнодорожник», «Финансовый воПРОс».

Фото: с сайта sibirpro.ru

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