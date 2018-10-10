Развитие транспорта в Новосибирске расписали до 2030 года

В программу включили все, начиная от велодорожек и заканчивая транспортными развязками.

В последнее время муниципальная власть стала часто советоваться с горожанами по вопросам градоустроительства: то предложат выбрать места для благоустройства, то дорогу для ремонта. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска проходила гораздо тише. Как рассказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Новосибирске Вячеслав Ашурков, с горожанами она особо не обсуждалась — рассматривали ее почти в полузакрытом формате. Между тем, программа рассчитана на 12 лет — с 2018 по 2030 год. Ее разработкой занимался «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу МКУ «Управление дорожного строительства». После дебатов на сентябрьской сессии горсовета она была принята и октябре опубликована на сайте мэрии.

— Такой документ нужен — это программа действий, как и что необходимо делать для развития транспортной инфраструктуры и, как следствие, повышения уровня безопасности дорожного движения. Но, на мой взгляд, подготовка этого документа должна вестись с привлечением большего пула экспертов и общественности, — рассуждает Ашурков.

Однако участвующий в создании программы председатель комиссии по транспорту общественно-экспертного совета при мэрии Новосибирска по вопросам градостроительства Алексей Мазур утверждает, что подобные программы нужно сначала утверждать с учетом правильной идеологии, а уже затем выносить на обсуждение горожан:

— На мой взгляд, сегодня нет адекватного способа обсуждения с горожанами планирования городской среды. Так, при голосовании за объекты для благоустройства в городе на первые места вышли неожиданные позиции. А программа развития транспорта вещь сложная — город должен быть покрыт развитой транспортной сетью, которую сейчас представляет только метро. Тем временем городу нужны трамваи, автобусы, троллейбусы, минующие пробки. Для развития общественного транспорта в программе прописаны конкретные маршруты, выделенные полосы на дорогах, пересадочные узлы, будущие трамвайные пути и городская электричка.

Говоря об идеологии, Мазур отметил, что она заключается в том, что от любого многоквартирного дома до ближайшей остановки магистрального маршрута общественного транспорта должно быть не более километра. Чтобы человек мог пешком дойти до такого места, откуда он надежно уедет на хорошем и качественном общественном транспорте. Сегодня, по словам общественника, удобным и современным видом общественного транспорта в Новосибирске можно назвать только метро, но в будущем это может быть и трамвай, и автобус с троллейбусом. Это возможно при условии, если будут приложены усилия для повышения качества организации движения общественного транспорта.

Как рассказал пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский, обсуждение городской «транспортной» программы ведется уже не один месяц, что касается финансирования, то эти вопросы будут решаться по ходу исполнения программы. В ней уже прописаны приблизительные расходы в ценах соответствующих лет в размере 137 млрд рублей, из которых 68 млрд рублей должны быть выделены за счет средств федерального бюджета, 29 млрд рублей — регионального, и 34 млрд рублей — городского. Внебюджетные источники прописаны в размере 4,6 млрд рублей.

Алексей Мазур отметил, что выделение средств, будь то федеральные, региональные или муниципальные, — под вопросом:

— Если же средства выделят, то пока неизвестно, что будет реализовываться в первую очередь.

В перечне программы указано строительство не только развязок, но и вертолетных площадок, транспортно-пересадочных узлов, станций метрополитена, трамвайных линий и велосипедных дорожек.

— Немного настораживает столичный подход исполнителя — института «Гипрогор», — прокомментировал Вячеслав Ашурков. — Они со столичным размахом предлагают решения, которые в нашей действительности сложно реализуемы.

Речь в данном случае идет скорее о масштабном строительстве различных транспортных узлов и пересадочных пунктов, в то время как небольшие улицы в городе порой выглядят, словно пережили бомбежку. За прошедшее лето было отремонтировано множество новосибирских дорог, но горожане по-прежнему считают, что еще не все до конца сделано. Особое внимание стали обращать на состояние тротуаров, которых попросту в иных местах не существует, и люди вынуждены в нарушение правил дорожного движения передвигаться по проезжей части.

— Проблема в том, что когда ты спрашиваешь рядового горожанина о благоустройстве, то первое, что ему приходит в голову, — это, к примеру, развязка при выезде из Академгородка, — отметил Алексей Мазур. — Мысль, что людей нужно возить общественным транспортом, ему даже не приходит в голову, так как население привыкло рассматривать городской общественный транспорт только как плохой и некачественный, предпочитая ему передвижение на автомобилях — уже успели сложиться стереотипы, основанные на нынешнем безобразном положении дел. И поэтому у новосибирцев все предложения сводятся к улучшению жизни автомобилистов. Но у нас нет в городе для этого ни денег, ни свободного пространства — потому что понадобится выделить под автомобильные дороги до 50% площади всего города.

В то же время в программе не указано продолжение строительства Восточного обход, который между тем крайне необходим перевозчикам.

— Для грузоперевозчиков важно, чтобы была объездная дорога вокруг Новосибирска, — рассказал президент СААП Вячеслав Трунаев. — Сейчас есть только Северный объезд, а строительство Восточного обхода на долгие годы замерло. Город задыхается в пробках. Если Новосибирск планирует и дальше развиваться как мультимодальный транспортный центр, то ему необходима объездная дорога.

Мария Лисица

Фото: Gensa Gensa