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Businessjump

Регион попал в ТОП-15 субъектов РФ с наибольшей долей рынка SUV

  • 06/07/2018
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52,4% —доля рынка новых кроссоверов и внедорожников в Новосибирской области.

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России за период с января по май 2018 года по классу новых кроссоверов и внедорожников, определив их долю в различных регионах страны. В результате был составлен рейтинг субъектов РФ по доле рынка SUV. Согласно данным «Автостат», за пять месяцев текущего года в России было продано 278 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что соответствует доле 43% от общего объема российского рынка.

Новосибирская область вошла в ТОП-15 регионов с самой большой долей продаж новых внедорожников и кроссоверов, заняв 14 место. Из ближайших соседних регионов в этот рейтинг попал только Алтайский край (13 позиция, доля — 52,9%). Кемеровская, Омская, Томская области и Республика Алтай в список не вошли.

Самая высокая доля продаж новых SUV — в Сахалинской области — 76,1%. Еще в трех регионах этот показатель превышает 70% от общего объема проданных легковых автомобилей — это Якутия (75,3%), Приморье (74%) и Хабаровский край (71,9%). По мнению аналитиков «Автостат», это связано с местными дорожными и климатическими условиями, для которых в приоритете эксплуатация автомобилей повышенной проходимости.

Всего в России насчитывается 41 регион, где доля продаж кроссоверов и внедорожников превышает общероссийский уровень. В их число входят Москва и Санкт-Петербург, где доля новых SUV, реализованных за первые пять месяцев текущего года, составляет 50,1% и 48,8% соответственно. В остальных субъектах РФ данный показатель ниже, чем в среднем по стране.

Напомним, что самый покупаемый автомобиль в мире в сегменте SUV— кроссовер Toyota RAV4. По итогам 5 месяцев 2018 года эту модель приобрели 335 076 жителей планеты. С небольшим отставанием от лидера 2 место занимает Volkswagen Tiguan, продажи которого достигли 331 333 единицы. Замыкает призовой пьедестал кроссовер Honda CR-V с показателем 276 703 единицы.

А в России, по итогам первого полугодия 2018 года, лидером среди кроссоверов и внедорожников является Hyundai Creta с показателем 33224 реализованных машины (+38%). Далее следуют Renault Duster, 21290 единиц (+7%), и KIA Sportage, продажи которого составили 16660 автомобилей (+30%).

Михаил Фишер

Фото www.mitsubishi-motors.ru

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