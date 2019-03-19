Регион ходатайствует о передаче двух дорог федералам

Депутаты регионального парламента представят сессии два проекта обращений относительно судьбы дорог на территории региона. Одно из них касается дороги «Новосибирск – Колывань – Кожевниково – Томск – Мариинск». Новосибирские парламентарии намерены обратиться к своим томским коллегам, чтобы те подняли вопрос о передаче подведомственного им участка на федеральный уровень. По поводу другой дороги – «Новосибирск – Кочки – Павлодар» подготовлено обращение в Минтранс РФ. Проекты обоих обращений перед представлением его на утверждение сессии регионального парламента сегодня рассмотрел комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Дорогу до Томска Минтранс РФ уже включил в долгосрочный план приобретения до 2021 года с последующим содержанием, и дело теперь лишь за некоторыми формальностями со стороны томских парламентариев. А вот судьба дороги до Павлодара пока остается непонятной. Из Минтранса РФ в правительство Новосибирской области пришел ответ о том, что на федеральный баланс уже принята дорога «Барнаул – Рубцовск», а дорога «Новосибирск – Павлодар» будет являться её дублёром. По словам председателя комитета по транспорту Федора Николаева, передача объекта на муниципальный уровень сможет существенно облегчить бюджет Новосибирской области.

— Мы не совсем согласны с Минтрансом РФ. Дорогу «Новосибирск – Кочки – Павлодар» не включили в план передачи в федеральную собственность, хотя она, по всем параметрам, подходит для этого. Она является даже не межрегиональной, а межгосударственной. Мы бы сняли нагрузку на бюджет Новосибирской области, связанную с реконструкцией, содержанием и ремонтом этой дороги, — сообщил Николаев во время пресс-подхода. — Понимаем, что федеральные дороги имеют совсем другой лимит обеспечения и нормативы по содержанию и ремонту. Сегодня 85% федеральной дорожной сети уже соответствуют всем нормативам.

Он также отметил, что сегодня на содержание всех региональных дорог в области необходимо 0,5 трлн рублей в год.

Фото: с сайта минтранса Новосибирской области