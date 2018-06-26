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Businessjump

Региональный поставщик черного металла взял кредит на сумму 1 млрд рублей

  • 26/06/2018
ruble

Средства предназначены для пополнения оборотных средств компании.

ВТБ в Новосибирске заключил с ООО «МСВ» кредитные соглашения на общую сумму 1 млрд рублей. Средства предназначены для пополнения оборотных средств компании, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Также банк предоставляет предприятию гарантию исполнения платежа в размере 150 млн рублей.

— ВТБ оказывает поддержку предприятиям, ориентированным на качественное развитие и расширение географических границ бизнеса. Уверен, что поддержка банка послужит еще более эффективной работе компании «МСВ», обеспечению бесперебойных поставок продукции контрагентам, укреплению тем самым позиций предприятия на рынке черной металлургии, а также развитию отрасли в целом, — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Новосибирской области Вячеслав Брюханов подчеркнул, что сотрудничество с ООО «МСВ» для банка – важный пример успешного сочетания возможностей банка ВТБ и потенциала компании, ориентированной на развитие.

— Приумножая такие примеры партнерства, ВТБ вносит свой вклад в развитие экономики региона, — сказал он.

Директор ООО «МСВ» Евгений Дубров отметил, что компании с объемом бизнеса, как у «МСВ», широкой географией покупателей и поставщиков постоянно требуются оборотные ресурсы.

— Без этого развитие бизнеса невозможно. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с такой надежной финансовой структурой, как ВТБ, которая может предложить решение наших задач с учетом особенностей бизнеса и комфортную кредитную ставку, — сказал Евгений Дубров.

ООО «МСВ» входит в группу МСВ, которая более 14 лет успешно работает на рынке черного металлопроката и является одним из основных поставщиков на рынке чёрного металла на территории Новосибирской области и Алтайского края. Подразделения компании расположены в 7 городах Сибири. Покупателями продукции группы являются крупные заводы по изготовлению железобетонных изделий, строительные компании, а также компании, производящие готовую продукцию из металла.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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