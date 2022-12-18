Рейтинг худших подарков в новогодний праздник

С самого начала декабря люди начинают задумываться о том, как обрадовать близких на Новый год. Какой подарок выбрать? Тут надо учитывать интересы человека. Стоит помнить о том, что есть те вещи, которые никому не понравятся в качестве подарка. Вряд ли они придутся по душе и вашим близким и знакомым. Это хорошие и нужные вещи, но дарить их не стоит. Воспитанный человек не покажет вида, что ему презент не понравился. В противном случае вы можете услышать о себе много нехорошего.

Нижнее белье

Бюстгальтер и трусы человек должен покупать себе сам. В качестве подарка эти вещи не стоит презентовать. Тут можно не угадать с размером. Порой сам человек с трудом может подобрать себе по размеру нижнее белье. Не факт, что вы угодите человеку с подарком. Как вариант, можно взять ссылку на товар и оплатить в интернет-магазине определенную модель, которую выберет получатель презента. Но в этом случае отсутствует интрига самого подарка. Ведь многие заранее не хотят знать, что им подарят. Лучше не рисковать. Особенно нелепо смотрятся в качестве подарка дешевые мужские трусы с надписями и лозунгами. Такие подарки просто неуместны. Это весьма личный и интимный подарок, и вручить его можно только очень близкому человеку.

Сувениры с символикой года

Презент с символикой является самым бесполезным подарком. Его негде применить. Он будет только собирать пыль в квартире. Стоят они недорого, на презент не тянут. Через год его можно убирать с видного места и возвращаться к нему только через 12 лет. Сувенир можно презентовать лишь тем, кто является коллекционером подобных вещей. Заранее стоит узнать, нет ли такой безделушки в коллекции знакомого. Если и покупать сувенир, то с символикой наступающего года. Он более актуален.

Фотоальбомы и фоторамки

Ошибаются те, кто считает, что фоторамка является новогодним подарком. Его можно подарить только в том случае, если человек сам попросит об этом. Альбом человек может купить себе сам. Многие вообще не распечатывают фотографии. Есть примета, что подаренная фотография в фоторамке с вами и с тем, кому вы ее дарите, приведет к разлуке. Возможно, этого не случится. Но лучше не рисковать. К тому же рамка с фото у многих ассоциируется с надгробием.

Кухонные принадлежности

Не принято дарить на праздник кухонную утварь. Хозяйка сама выбирает посуду и бытовую технику, которая ей нравится. Можно не угодить с подарком. Если вы точно знаете, что именно этот набор кастрюль нравится вашей знакомой, но она не может позволить себе его приобрести, то, даря их, положите в них что-нибудь. Не принято дарить пустую посуду. Есть поверье, что пустая посуда принесет бедность в семью. В доме будет пусто. Считается, что кастрюли и сковороды привлекают злых духов ― возможно, ваши знакомые верят в приметы, тогда дарить их не только нежелательно, но и опасно.

Косметика

Нужно конкретно знать, какой косметикой пользуется женщина. Если женщина в возрасте, то подаренный крем станет намеком на то, что она плохо выглядит. Можно не угадать с цветом, качеством и маркой помады. Лучше всего подарить сертификат на покупку косметических средств в специализированном магазине. Там женщина сама сможет выбрать то, что ей понравится. Это будет настоящим подарком. Косметику в 2023 году не стоит дарить еще и потому, что многие производители до сих пор тестирует свою продукцию на животных. Кролику-покровителю года такой презент не понравится.

Блокноты, ежедневники и календари

Даже очень красивый блокнот вряд ли обрадует на Новый год. Во-первых, это является напоминанием о делах грядущих. А в праздник хочется веселиться и радоваться, позабыв о работе. Во-вторых, многие предпочитают использовать календари и блокноты в электронном виде. Такой подарок хорош для коллеги. При этом стоит поинтересоваться, какую разметку предпочитает человек. Одним нравится писать на листах в клетку, другим нравится в полоску.

Невкусные сладости в эффектной упаковке

В канун Нового года появляется в магазинах много сладостей в манящих упаковках. Часто так бывает, что содержимое в них не всегда соответствует ожиданиям. Невкусные конфеты на столе ― что может быть ужаснее в праздник волшебства?! Можно ошибиться и со вкусом. Кто-то любит темный шоколад, другой отдает предпочтение белому. За красивой этикеткой могут скрываться растительные масла, красители и химические ароматизаторы. Если вы понимаете, что ваш знакомый является сладкоежкой, то подарите ему натуральный шоколад без красивой обертки. Важна не форма, а содержание.

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