Рекламировать написание дипломных работ на заказ могут запретить

Государственная Дума одобрила поправки в закон «О рекламе» в первом чтении.

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон «О рекламе» в части недопущения рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, «возникновение проблемы обусловлено широким распространением услуг по подготовке и написанию [таких] работ».

— Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию дипломов и других аттестационных работ на заказ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации, — обосновывают авторы необходимость законопроекта.

Его принятие, как сказано в документе, будет вынуждать обучающихся писать такие работы самостоятельно, что «обеспечит образовательным организациям возможность объективно оценивать качество освоения обучающимися образовательных программ, а институциям в системе государственной научной аттестации — объективность в присуждении научных квалификаций».

В ходе обсуждения парламентарии поинтересовались у представителя министерства образования и науки РФ, каким образом будет блокироваться реклама таких услуг. Павел Зенькович уточнил, что пока законодательного механизма блокировок нет, но министерство будет продолжать работу по борьбе с заказным написанием научных работ.

— Проблема может быть решена тогда, когда уйдет культура списывания. Что касается дополнительных шагов, то мы проработаем с Министерством [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ] вопрос блокировок, — сказал замминистра, добавив, что также будет повышаться дисциплинарная ответственность руководителей высших учебных заведений за принятие подобных заказных работ.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru