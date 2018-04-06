Рекламу на квитанциях ЖКХ запретили

Запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Внесены изменения в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», запрещающие размещение коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

— Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов, — говорится в новой редакции закона.

Отмечается, что этот запрет не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения (Федеральный закон от 3 апреля 2018 г. № 61-ФЗ).

Изменения вступят в силу 3 июня 2018 года.

Напомним, что изначально планировалось запретить размещать любую рекламу на платежках ЖКХ. Соответствующие поправки в Закон о рекламе 23 ноября 2017 г. были приняты Госдумой. Однако 29 ноября 2017 г. закон был отклонен Советом Федерации. С февраля 2018 года над его текстом работала согласительная комиссия. В итоге было решено, что запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru