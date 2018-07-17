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Реконструкция Михайловской набережной должна быть завершена к 30 сентября

  • 17/07/2018
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На Михайловской набережной в ходе реконструкции будет смонтирована дополнительная система отведения ливневых и грунтовых вод.

— В этом году, начиная земляные работы, мы столкнулись с трудностями. Здесь оказались подземные ручьи, в весенний период, во время паводка и обильных осадков поднимается уровень подземных вод. Это оказалось проблемой на нескольких участках на верхней линии променада со стороны парка «Городское начало». Пришлось проектировать дополнительную ливневую канализацию, вносить изменения в существующий проект, — цитирует мэра города Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

По словам директора МУП «УЗСПТС» Александра Мысика, ливневая канализация была заложена в первоначальный проект реконструкции, но на некоторых участках ее оказалось недостаточно. Дополнительная ливневная канализация представляет собой перфорированную трубу протяженностью 245 метров, которая будет находиться выше верхнего променада, собирать оттуда воду и отправлять ее в основную ливневую систему. По первоначальному проекту на ливневку было отведено 11,5 млн рублей, дополнительная система обойдется еще в 2,7 млн рублей.

Помимо строительства новой ливневки, подрядная организация ООО «Перлит-Строй» развернула масштабные работы по всей протяженности Михайловской набережной. В рамках второй очереди первого этапа благоустройства уже завершены работы по демонтажу старого покрытия дорожек и инженерных систем. Сейчас строители укладывают плитку, прокладывают дорожки и ремонтируют лестничные марши. По плану со стороны парка «Городское начало» вскоре будут обустроены детская площадка, две тематические комнаты – «Пряный сад» и «Тактильная», в которых будут высажены декоративные растения. Также в этом году планируется завершить реконструкцию входной группы в парк, обустроить танцевальную площадку. Она будет из бетона с дощатым покрытием. На всей набережной ведётся монтаж электрических сетей и устройство клумб.

Закончить объект планируется к 30 сентября 2018 года.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска

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