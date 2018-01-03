Рекордов не будет, но рост продолжится

Станислав Могильников, управляющий розничным бизнесом ВТБ в Новосибирской области

— Какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Неоднократное снижение ставок ЦБ РФ, в следствие чего банки, в том числе, и банки розничного бизнеса ВТБ, также неоднократно снижали величину ставок по своим кредитным продуктам.

Динамично развивалось кредитование, причем «по всем фронтам» — и кредитование физических лиц, и кредитование бизнеса. И одновременно люди не прекращали думать о своем будущем и активно несли средства в банк —на депозиты и накопительные счета, даже несмотря на то, что ставки по сберегательным продуктам также устремились вниз.

Стимулом для роста спроса в кредитовании стало неоднократное снижение ставок и растущие потребности у наших граждан. Люди адаптировались к новым экономическим условиям, плюс начал заявлять о себе и отложенный спрос, так как нельзя очень долго жить в режиме экономии. На треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос объем выдач в автокредитовании и кредитовании наличными, более чем на четверть — ипотека. Соответственно, вырос и общий объем кредитных выдач. По темпу прироста ипотечного портфеля группа ВТБ опережает рынок.

С начала года мы видим и увеличение кредитного портфеля банка — по итогам 11 месяцев 2017 года — на 8%.

Снижен и минимальный порог первоначального взноса по ипотеке — он может начинаться от 10% от стоимости жилья. Это делает ипотеку еще более доступной для наших граждан.

Также очень важным событием считаю принятие решения о присоединении ВТБ24 к банку ВТБ. С 1 января 2018 года банк ВТБ24 будет присоединен к банку ВТБ и уже под этим новым брендом будет вести работу с розничными клиентами группы. Также в составе группы продолжает работу Почта Банк. Переход к модели единого банка оптимизирует его структуру и повысит эффективность взаимодействия его двух бизнес-линий — корпоративной и розничной.

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Хотел бы отметить интересную тенденцию. Обычно рынок настроен либо на сбережение, либо на траты, но в последние годы, по статистике группы ВТБ, увеличивается как объем выдач кредитов, так и размеры привлеченных средств населения. Сейчас, продолжая сберегать, мы находимся на восходящем тренде по тратам. И это хорошо, поскольку средства, полученные по потребительским кредитам, ипотеке или автокредитованию, вливаются в экономику региона и страны в целом. Например, 1 рубль, вложенный в жилищное строительство, имеет 12-кратный мультипликативный эффект, в автокредитовании — 8-кратный.

— Какие бизнес-проекты, инфраструктурные проекты вы считаете наиболее значимыми для региона?

— Цифра прироста финансирования ипотечных сделок в розничном бизнесе ВТБ дает основания для оптимизма по поводу перспектив строительного рынка. В предыдущие периоды в Новосибирске наблюдался избыток предложения, но сейчас объемы ввода жилья сократились на 40 %, и это при растущем спросе на недвижимость. Надеемся, что те застройщики, которые вели взвешенную финансовую политику, останутся на рынке и будут предлагать потребителям более качественный и продвинутый продукт.

— Главные итоги работы вашей компании в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Не только выполнить, но и перевыполнить. По всем кредитным и сберегательным продуктам для физических лиц мы увидели рост показателей как по выдачам, так и по портфелям.

Портфель на 01.12.2016 на 01.12.2017 Изменение Сумма млрд. руб. Сумма млрд. руб. % автокредиты 1,13 1,26 112 ипотека 39,65 43,85 111 КМБ 5,62 5,37 96 кредитные карты 2,97 3,25 109 потребительские кредиты 21,05 22,60 107 ИТОГО 70,42 76,33 108

— Какие задачи ставите перед собой, своей компанией на 2018 год?

Ставки — как по кредитам, так и по депозитам будут снижаться. Возможно, эта тенденция претерпит изменения к концу 2018 года, поскольку снижение не может быть бесконечным. Кроме того, накладывают свой отпечаток и макроэкономические события. Инфляция также будет демонстрировать динамику в этом контексте. В целом в 2018 году мы ожидаем снижения ставок в первом полугодии.

Говоря об ипотеке, я верю, что конец 2017 года и первая половина 2018-го — отличное время для покупки недвижимости при помощи ипотечного кредита. Ставка в этом периоде точно будет невысокой, а предложение на рынке — достаточно широким. Но уже в конце года возможна коррекция ставок. Насколько сильной будет эта корректировка, зависит от действия экономических властей, политических событий. Но тренд на понижение сегодня поддержан и мировой практикой, мы же все больше и больше становимся частью мировой экономики.

Мы предполагаем рост кредитного портфеля на 5–7 %, особенно верим в рост ипотеки, более того, намерены ресурсно этот рост поддержать. У нас выходит новое дистанционное предложение, в рамках которого можно с меньшими задержками подать заявку, получить кредит, пообщаться с агентствами недвижимости и застройщиками, получить от банка определенные гарантии по сделке. Возможно, мы даже будем наращивать корпус наших ипотечных сотрудников.

При очевидном тренде снижения ключевой ставки на горизонте, в том числе, и до конца нынешнего года, мы увидим такое же планомерное снижение ставок в новой выдаче по ипотеке. Но потенциальные заемщики банков должны учитывать, что наиболее выгодные предложения от банков по кредитам не следует ждать сразу после снижения ключевой ставки. Некоторые банки по наиболее продаваемым продуктам (и наименее рискованным) могут пересмотреть ставки более оперативно, но шаг снижения необязательно равен снижению ключевой ставки. В 2017 году мы наблюдаем оживление рынка: строятся и вводятся в эксплуатацию новые объекты, потребительское поведение меняется. По нашим прогнозам, рынок продолжит умеренный рост на уровне 10-15% за год. Рекордов не будет, но рост продолжится.

Фото: предоставлено пресс-службой банка