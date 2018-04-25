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«РЭС» увеличивает инвестпрограмму

  • 25/04/2018
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Совокупный объем корректировок до 2020 года составляет 1,2 млрд руб.

— В соответствии с требованиями, мы проводим ежегодную корректировку инвестиционной программы. Это необходимо для организации подготовки к очередному осенне-зимнему сезону, а также оперативному реагированию на запросы по электроснабжению потребителей, — рассказал, выступая на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области, директор по инвестициям ОАО «РЭС» Евгений Филиппов.

По данным, приведенным на совете, в 2018 году компания планирует направить на реализацию инвестпрограммы 1,9 млрд руб, капитальные вложения составят 1,6 млрд. По итогам года компания намерена ввести основные средства на 1,9 млрд руб: 194 МВА введенной трансформаторной мощности, 220 км линий кабельных и воздушных электропередач классом напряжения 0,4-110 кВ. В рамках технологического подключения — 16,7 МВА и 225 км линий.

— В структуре инвестиций 41% занимают вложения в обеспечение возможности технологического присоединения, около 40% — в реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение, 9% — в новое строительство объектов электросетевого хозяйства, — пояснил Филиппов.

В 2018 году «РЭС» планирует выполнить реконструкцию и строительство сетей 10-0,4 в Новосибирске и районах области, завершить реконструкцию подстанций Центральная, Вертковская, Заречная, Барлак, Баганская и т.д..

— Выполнение указанных мероприятий позволит повысить надежность и обеспечить бесперебойность электроснабжения существующих потребителей, а также создаст возможности для развития Новосибирска и области, — отметил Евгений Филиппов.

В 2017 году инвестпрограмма компании составила 1.2 млрд руб, капвложения — 1,22 млрд. В эксплуатацию введено основных средств на 2,2 млрд руб. За год компания построила в регионе 306 км кабельных и воздушных линий напряжением 0,4-110 квт, ввела в эксплуатацию 199 МВА трансформаторной мощности. Кроме того, РЭС завершила несколько крупных инвестпроектов: реконструкция ПС 110 кВ Театральная, строительство КВЛ-110 кВ Восточная-Мостовая, реконструкция сетей по ул Бронные переулки, строительство сетей для электроснабжения ЖК «Озерный» и ЖК по ул Тульской и т.д.

В целом инвестпрограмма компании на 2016-2020 после корректировки составляет 8,9 млрд руб, капвложения 7,9 млрд. В результате изменений 2018 года она выросла на 1,2 млрд руб за счет увеличения финансирования в 2018-2020 годах. В 2016-2017 годах компания корректировала инвестпрограмму в сторону сокращения.

После проведенных работ «РЭС» намерено ввести в эксплуатацию основных средств на общую сумму почти 9,3 млрд руб.

АО «Региональные энергосистемы» (РЭС) является системообразующим предприятием в энергосистеме Новосибирской области. В его состав входит 8 филиалов, расположенных на территории региона. Представительство компании открыто в Москве. В январе 2018 ПАО «Россети» и АО «Региональные энергосистемы» («РЭС») подписали соглашение о сотрудничестве для развития и обеспечения работы электросетевого комплекса Новосибирской области в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации в интересах потребителей услуг и акционеров. За 2016 год выручка компании составила 12,5 млрд, чистая прибыль — 454,6 млн руб, говорится в бухгалтерском отчете компании. Среднесписочная численность — 4407 человек. Стоимость основных средств компании на 31.12.2016 составляла 18,5 млрд руб, долгосрочные финансовые вложения — 3,1 млрд. Н

Юлия Данилова

Фото: автора

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