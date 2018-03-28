РЭС выявила 137 случаев энерговоровства в Бердске

Особенно часто нарушения фиксируются в период отопительного сезона.

Жители индивидуальных жилых домов могут сталкиваться с проблемой качества электроэнергии (скачки напряжения, меркнущие лампы в домах, испорченная бытовая техника). Одной из наиболее вероятных причин подобных ситуаций является хищение электрической энергии недобросовестными потребителями по соседству, сообщили в пресс-службе АО «РЭС».

Отмечается, что большинство случаев энерговоровства выявляется у абонентов, приборы учета которых установлены не на границе балансовой и эксплуатационной ответственности, а внутри помещений и на территории своих домовладений. В попытке получить «сомнительную» экономию нарушители используют целый арсенал средств: от вмешательства в работу приборов учета до монтажа скрытой проводки и самовольного подключения к электрическим сетям.

— Особенно часто такие нарушения фиксируются в период отопительного сезона. Вместо использования центрального или газового отопления предприимчивые граждане обогревают жилые и производственные помещения немалой площади при помощи одного электричества. При этом учитывается и, соответственно, оплачивается далеко не весь объем потребления. В итоге, энерговоры наживаются, потому что несут «копеечные» затраты за многотысячное потребление, ведь за отопление целого дома они платят суммы, сопоставимые с расходом электроэнергии обычной двухкомнатной квартиры. А в это время их добросовестные соседи страдают от скачков напряжения и некорректной работы бытовой техники, потому что электрические сети не рассчитаны на нагрузку, которую создают нарушители, — рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, достаточно часто подобные случаи фиксируются специалистами Бердского РЭС филиала АО «РЭС» «Черепановские электрические сети» в микрорайоне Южный, а также на улицах Отрадная, Кутузова и некоторых других участках в городе Бердске. За период отопительного сезона с октября 2017 по март 2018 года выявлено 137 нарушителей среди физических и юридических лиц.

Учитывая актуальность проблемы энерговоровства на территории Новосибирской области, в АО «РЭС» была утверждена долгосрочная комплексная программа мероприятий по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии. За 2017 год в Новосибирской области выявлено 8715 нарушений потребления электроэнергии с общим объемом неучтенной электроэнергии 60,796 млн. кВт*ч.

Процедуры по выявлению незаконного потребления электроэнергии проводятся по всем группам и объектам потребителей, будь то производственное помещение у юридического лица или жилой дом у физического лица.

АО «РЭС» напоминает, что помимо принудительного отключения недобросовестным потребителям грозит административный штраф и даже уголовная ответственность.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»