Робот запишет в поликлинику и в спортзал

Новосибирские разработчики предложили бизнесу автоматизированные системы коммуникаций с клиентами.

— Мы предлагаем решение проблемы, с которой сталкиваются практически все жители страны — сделать более эффективной запись на прием к врачам. Компания предлагает делать это с помощью своего продукта «iVoice» — платформы по автоматизации голосовых клиентских коммуникаций на базе искусственного интеллекта с распознаванием и генерацией речи, — рассказал директор ООО «Войс Интеллект Сервис» Ян Александровский, выступая на дискуссионной площадке, организованной департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска в рамках проекта «Новые возможности для бизнеса».

На этот раз участникам мероприятия были предложены «Инновационные разработки для индустрии медицины, здоровья и спорта».

По данным компании «Войс Интеллект Сервис», для того, чтобы записаться на прием к врачу по телефону сегодня в среднем необходимо сделать 10 звонков. Использование голосового робота решает эту проблему полностью. Робот подключенный к CRM-системе и цифровой телефонии медицинского учреждения может принимать или выполнять тысячи звонков одновременно. Процесс записи на прием занимает не более 2,5 минут, ожидание в очереди практически исключено. Если пациент уже однажды обращался в учреждение система распознавания голоса способна идентифицировать его по данным паспорта, СНИЛСа, страхового полиса, номеру телефона. Если же пациент обращается впервые робот в диалоге поинтересуется его ФИО, датой и годом рождения, предложит варианты для записи и зарезервирует за пациентом выбранное время приема. Голосовой робот способен понимать, когда у него возникают проблему с коммуникацией — сложно распознаваемые фамилии и имена, неоднозначные: «да», «нет» ответы на вопросы — и перенаправить человека на оператора.

Разработчики уверены, что робот может заменить людей и при решении такой важной задачи как предварительный звонок— он напоминает о времени приема. По статистике, 10-15% пациентов по тем или иным причинам не приходят на прием к врачу. Предварительный звонок может снизить потери от неявки до 5%. Это очень важно для клиник, так как максимизирует занятость кабинетов и уменьшает время ожидания для клиентов. Вместо пациентов которые не могут прийти, можно пригласить других из листа предварительного ожидания. В крупных клиниках — где бывают сотни и тысячи пациентов в день этой работой занимаются несколько сотрудников. Голосовой робот позволит автоматизировать рутинную работу.

Голосового робота, по мнению «Войс Интеллект Сервис», можно использовать для массового продвижения медицинских услуг, для напоминания о диспансеризации или приеме лекарств, тем пациентам которые в этом нуждаются, например, людям с инвалидностью или одиноким пожилым гражданам. Можно использовать робота и для получения обратно связи от пациентов: он может проводить голосовые опросы и вносить полученные данные в систему.

Ян Александровский отметил, продукт выгоден для тех компаний, где число голосовых коммуникаций в месяц превышает 5000.

— Верхнего предела нет, но мы себя ограничили максимум 500 тысячами коммуникаций в месяц. Если коммуникаций меньше 5000 система может не окупиться. Использовать платформу можно там, где голосовых коммуникаций много. Это медицина, там традиционно очень много коммуникаций, логистика, сфера ЖКХ, где мы занимаемся автоматизацией приема показаний со счетчиков. Система распознает и автоматически заносит данные сообщенные человеком в базу данных компаний — поставщиков коммунальных услуг. Мы также дорабатываем систему, которая позволит врачу во время приема вносить данные назначений, анализов и др. голосом в электронную карточку. Докторам не нужно будет тратить дополнительное время на заполнение электронных документов, — пояснил Александровский.

Выступление директора ООО «Единый спортивный абонемент» Игоря Самочернова было посвящено разработке компании «Sport Priority — средства автоматизации коммуникаций с клиентами спортивных клубов: спортивный навигатор и букинговая система бронирования. Единый спортивный абонемент».

По словам разработчика, система подойдет всем организациям, кто работает с разного рода расписаниями и где есть запись на занятия. Это может быть сфера образования, а также сфера здоровья, спорта.

— Наш сервис — это набор инструментов в виде мобильного приложения для людей которые хотят заниматься спортом. Сейчас это нетривиальная задача. Нужно позвонить в клуб и узнать, есть ли зал на это время, потом позвонить партнеру, узнать может ли он в это время. Потом снова позвонить в клуб и зарезервировать время. Мы нашли решение для этой проблемы. Sport Priority — мобильное приложение, которое позволяет проще и быстрее выбрать подходящий клуб. Там есть функции — найти площадку рядом с работой или домом, можно составить себе, расписание, когда, где и чем заняться. Можно выбрать клубы по фильтрам и значимым параметрам: время, цена, место или направление. У приложения удобный понятный интерфейс, — рассказал Самочернов.

Для клубов, по его словам, продукт также может быть полезен так как предлагает набор программных средств для эффективной работы. К примеру, любые изменения в расписании занятий будут одновременно появляться и на сайте клуба, и в соцсетях и в виджетах.

— Для клубов мы также предлагаем готовые функциональные сайты, систему оплаты и другой функционал. Все продукты интегрированы с личным кабинетом Sport Priority. Это позволяет клубам за несколько дней запустить свой сайт, публиковать расписание и одновременно оповещать клиентов об изменениях в работе клуба, например, зал занят под соревнования или тренер заболел. Можно использовать систему для набора новых клиентов, набора групп на занятия, напоминать записавшимся об этом, брать с них небольшую предоплату. Без этого очень многие записавшиеся — иногда до 60% — могут не прийти, — пояснил Игорь Самочернов.

По его словам система уже неплохо показала себя в Москве и может быть использована в любом городе.

Ольга Еренкова

Фото: communicationdecathlon