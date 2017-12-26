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Росалкогольрегулирование напомнило правила покупки легального алкоголя

  • 26/12/2017
бутылка

Цена на алкоголь должна быть не ниже цен, установленных государством, а именно: водка — 205 рублей, коньяк — 371 рубль, бренди — 293 рубля, шампанское — 164 рубля.

В преддверии новогодних праздников Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу (МРУ РАР по СФО) напоминает правила приобретения легального алкоголя, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Для того, чтобы избежать неприятных последствий от употребления алкогольных напитков, приобретать такую продукцию нужно только в специализированных отделах магазинов, с действующей лицензией, оснащённых системой фиксации розничной продажи алкоголя в ЕГАИС, — подчеркнул руководитель МРУ РАР по СФО Алексей Крупин.

Кроме того, необходимо обращать внимание на наличие федеральной специальной или акцизной марки на бутылке с алкоголем, а также на то, что продавец должен обязательно сканировать штрих-код с каждой марки при продаже алкогольной продукции.

Цена на алкоголь должна быть не ниже цен, установленных государством, а именно: водка — 205 рублей, коньяк — 371 рубль, бренди —293 рубля, шампанское — 164 рубля.

— Важно понимать, что легальный алкоголь не продается ночью, несовершеннолетним лицам, с рук, в торговых палатках и ларьках, а также через интернет, — добавил Крупин.

Отмечается, что любой покупатель может самостоятельно и быстро определить легальность алкогольного напитка при помощи специального бесплатного мобильного приложения «АнтиКонтрафакт Алко», установленного на смартфон. Эта программа проста в использовании и не требует особых навыков. Необходимо лишь перед покупкой отсканировать штрих-код с марки – и вся информация о напитке отобразится на экране смартфона: наименование, производитель, объем и тд.

— Если эти данные доступны, значит напиток произведен легально и является подлинным. Если же приложение сообщает, что информации о данной продукции не содержится в системе — от покупки такой бутылки лучше отказаться. При этом программа тут же предложит отправить заявление с жалобой в Росалкогольрегулирование, а мы обязательно проверим деятельность подозрительного магазина, — сказал Крупин.

Более подробно ознакомиться с информацией о том, где и как купить легальный алкоголь, можно на сайте Росалкогольрегулирования в разделе: «Это надо знать!» (fsrar.ru/infografika). Приложение «АнтиКонтрафакт Алко» также доступно для скачивания на сайте ведомства.

Фото: vagawi 

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