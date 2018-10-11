«Росинтер» развивает собственную службу доставки

В Новосибирске доставка из корпоративных ресторанов «Росинтера» доступна на сайте или через сервис Яндекс.Еда.

ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», заключил договор с сервисом Яндекс.Еда на доставку блюд из ресторанов «IL Патио», TGI FRIDAYS, «Планета Суши», «Шикари» и кофеен Costa Coffee. Заказать доставку можно на сайте или в приложении Яндекс.Еда для iOS и Android, сообщили в пресс-службе компании.

В данный момент доставка через сервис Яндекс.Еда доступна из корпоративных ресторанов «Росинтера», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми. В дальнейшем будут подключены корпоративные рестораны и других городов, в которых работает сервис, а также франчайзинговая сеть.

— Мы ставим задачу в ближайшие годы значительно увеличить долю доставки в выручке, а также охватить доставкой новые территории. Одно из решений для этого — партнерство с крупными сервисами, такими, как Яндекс.Еда, — отмечает президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» Сергей Зайцев. — В настоящее время более 50% заказов из ресторанов «Росинтер Ресторантс» приходится на собственную службу доставки на базе программы лояльности «Почетный гость».

Кроме развития собственной службы доставки в планах компании партнерство с другими агрегаторами как федерального масштаба, так и локальными игроками рынка доставки.

Фото: пресс-служба компании