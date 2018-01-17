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Роспотребнадзор предупредил о вспышке вируса в Финляндии

  • 17/01/2018
дети

Вирус поражает преимущественно детей.

Роспотребнадзор сообщает о нарастающей вспышке инфекции, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека (HRSV), в Финляндии, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что по данным Национального института здоровья и благополучия Финляндии (THL), только в первую неделю января 2018 года было зарегистрировано более 500 случаев заболевания. Согласно информации Детской больницы Хельсинки, куда с этим заболеванием госпитализированы 15 детей в возрасте до 12 месяцев, вспышка в основном наблюдается в г. Хельсинки. Однако медицинские учреждения по всей стране также сообщают о росте инфекции, вызванной HRSV.

Согласно статистике Национального института здоровья и благополучия Финляндии, сезонный рост заболеваемости HRSV в Финляндии наблюдается ежегодно, однако в последние годы усиливается её интенсивность. Всего в Финляндии циркулируют два типа штамма A и два типа штамма B.

— Официальные власти Финляндии держат ситуацию на контроле, однако не дают прогноз по срокам завершения эпидемического подъема, — говорится в сообщении.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, осуществляющих туры в Финляндию, информировать туристов об эпидемиологической ситуации в Финляндии, вызванной респираторно-синцитиальным вирусом человека.

Ростуризм также рекомендует туристам, планирующим поездки в Финляндию, учитывать данную информацию.

Респираторно-синцитиальная инфекция (РС-инфекция) – входит в группу острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), ежегодно поражающих большую группу населения, преимущественно детского возраста. РС-вирусы способны проникать в нижние дыхательные пути и вызывать бронхиты и пневмонии. Передается воздушно-капельным путем, источником является больной человек или вирусоноситель. Вирус мало устойчив во внешней среде, чувствителен к дезинфицирующим средствам. Инкубационный период до 7 дней. Лечение симптоматическое, вакцины не разработаны.

Фото: Free-Photos

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